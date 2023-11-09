Dünya Doktorları Derneği'nden çağrı: Gazze için ateşkes süreci başlatılmalı

Dünya Doktorları Derneği, her gün yüzlerce sivil kadın, çocuk ve sağlık personelinin öldürüldüğü Filistin topraklarında ateşkes ilan edilmesi için kamuoyuna çağrıda bulundu.

Dernekten bugün yapılan yazılı açıklamada, üçüncü devletlere uluslararası hukuk altındaki sorumluluklarını derhal yerine getirerek taraflar üzerindeki baskıyı artırması için çağrı yapıldı. Tam, güvenli ve engelsiz insani yardıma erişimin garanti edilmesinin sağlanması gerektiğini belirten Dünya Doktorları, ateşkes için uluslararası kamuoyunun ve hükümetlerin omuzlarında tarihi bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

DÜNYA DOKTORLARI’NDAN GÜÇLÜ, ACİL VE KARARLI DİPLOMATİK MÜDAHALE ÇAĞRISI

Dünya Doktorları Derneği’nden yapılan açıklamasında şunlar kaydedildi:

“30 Ekim’de Cebaliye Mülteci Kampı’nın maruz kaldığı ağır hava saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetti. Birçok kişi de hâlâ enkazda sıkışmış durumda. Hastanelerin uğradığı yıkımın olağanüstü seviyelerde olması nedeniyle çok sayıda hasta tedavi edilemiyor. Bu koşullarda sağlık personeli, hastanelerin zeminlerinde anestezi olmadan ameliyatlar yapmak zorunda kalıyor. Kaynak eksikliği, hijyen ve yorgunluk koşullarında çalışan sağlık görevlilerinin durumu, Gazze’de üç haftadır her gün yaşanan bir gerçeklik haline dönüştü. Şu ana kadar 4 bin 324’ü çocuk, 2 bin 823’ü kadın olmak üzere 10 bin 569 insan hayatını kaybetti. Gelinen bu durumda, sivil halkın öldürülmesini durdurmak için güçlü, acil ve kararlı bir diplomatik müdahale gereklidir.”

“SİVİLLERİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERE YAPILAN SALDIRILAR HUKUKA AYKIRI VE KEYFİDİR”

Dünya Doktorları, uluslararası insancıl hukukun (UİH) sivillerin yoğun bir şekilde bulunduğu bölgelerdeki hedeflere yapılan hava saldırılarının hukuka aykırı ve keyfi saldırılar olarak kabul ettiğine dikkat çekti. Açıklamada, Gazze’de UİH'nin sürekli ihlal edildiği bir ortamda uluslararası toplumun güçlü, acil ve kararlı bir müdahalede düştüğü acizlik karşısında dehşete düştüklerinin altı çizildi. Dünya Doktorları, sivillerin korunması için üçüncü devletleri uluslararası hukuk altındaki sorumluluklarını derhal yerine getirerek taraflar üzerindeki baskıyı artırmaya, acil bir ateşkes sürecinin başlatılmasına ve tam, güvenli ve engelsiz insani yardıma erişimin garanti edilmesini sağlamaya çağırdı.

Kaynak: ANKA