NASA+ ücretsiz olarak kullanıma sunuldu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bir süredir üzerinde çalıştığı NASA+ platformunu aktif hale getirdi.

Ücretsiz olan platformda kullanıcılar, NASA'nın uzaydaki faaliyetlerini ücretsiz olarak takip edebilecek.

NASA+ ile ajansın görevlerinin yanı sıra, fırlatma ve araştırmaların da canlı olarak yayınlanacağı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan NASA yetkilisi Marc Etkind, “Uzayı parmaklarınızın ucuna getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

NASA'nın yeni platformuna https://plus.nasa.gov/ sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.