Gazze'de göz ve ruh sağlığı hastaneleri ile çocuklara yönelik tüm tıbbi hizmetler durdu

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de, göz ve ruh sağlığı hastaneleri ile çocuklara yönelik tüm tıbbi hizmetlerin durdurulduğu açıklandı.

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Gazze'de göz ve ruh sağlığı hastaneleri ile çocuklara yönelik tüm tıbbi hizmetler durdu

Hamas'ın öncülüğünde başlayan Aksa Tufanı operasyonu sonrası büyüyen savaşta 33. gün

Sivil hedefleri hem karadan hem havadan vuran İsrail büyük kayıplara yol açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ölen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 10 bin 812 olduğunu açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ise, "Göz ve ruh sağlığı hastaneleri ile çocuklara yönelik tüm tıbbi hizmetlerin durdurulduğunu duyuruyoruz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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