İsrail Gazze'de çocuk hastanesini bombaladı

İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni "doğrudan" hedef aldı.

İsrail Gazze'de çocuk hastanesini bombaladı

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından paylaşılan habere göre, İsrail savaş uçakları Rantisi Çocuk Hastanesi'ni doğrudan hedef aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail'in hastaneyi direkt hedef alması sonucu hastanenin bodrum katında ve bazı tesislerinde büyük yangınların çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.

İSRAİL ŞİFA HASTANESİ ÇEVRESİNİ HEDEF ALDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nin avlusunu hedef aldığını belirtti.

Kudra, saldırıda 2'si ağır 4 kişinin yaralandığını ifade ederek, binlerce kişinin barındığı hastanenin hedef alınmasının çok tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı.

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından paylaşılan habere göre de İsrail Şifa Hastanesi avlusunda bulunan ve içinde sivillerin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 36'sı Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 181 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

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