Apple ile bakanlık arasın 25 milyon dolarlık anlaşma

ABD merkezli teknoloji şirketlerinden Apple, 2018 ve 2019 yıllarında yaptığı işe alımlarda 'ayrımcı' politikalar izlediği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, ABD Adalet Bakanlığı ile 25 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı anlaşma metninde, Apple'ın 2018 ve 2019'da işe alımlarda ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'na aykırılıklar yapıldığının tespit edildiği ve 2019'da soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Apple'ın bazı durumlarda ABD'de oturumu olmayan kişilerin yerine ABD vatandaşlarını tercih ettiği, bazı durumlarda da ABD'li olmayanlara yönelik ayrımcılık yaptığı kaydedildi. Soruşturma sonucunda Apple ve Adalet Bakanlığı'nın 25 milyon dolarlık (yaklaşık 713 milyon Türk Lirası) anlaşmaya vardığı bildirildi.

Kaynak: AA