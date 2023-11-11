İsrail vurdu: Şifa Hastanesi'nde 39 bebekten biri öldü, diğerlerinin durumu kritik

Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurduğu belirtildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra "Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettik" dedi.

BEBEKLERİN DURUMU KRİTİK

Bakanlıktan yapılan bir sonraki açıklamada 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Daha sonra açıklama yapan Şifa Hastanesi Direktörü, 39 bebekten bir tanesinin hayatını kaybettiğini ve geri kalanların manuel yaşam desteği ile hayatta kaldığını ama durumun çok kritik ve zayıf bebeklerin tehlike altında olduğunu duyurarak açıklamayı düzeltti.

Kaynak: AA