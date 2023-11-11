Londra'da Filistin'e destek yürüyüşü: 300 bin kişi katıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, Başbakan Rishi Sunak ve İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın yürüyüşleri eleştirmesine rağmen 5. kez sokaklara indi. Filistin halkı ile dayanışma yürüyüşüne 300 bin kişinin katıldığı açıklandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra İçişleri Bakanı Braverman'ın Filistin'e destek yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" sözleriyle eleştirmesini protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, öğle saatlerinde Hyde Park'ta toplandı.Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, ablukayı kaldırması, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu. Eylemcilerin "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganları attığı görüldü.

Yürüyüşe katılan Ortodoks Yahudiler de İsrail'in saldırılarını kınayan dövizler taşıdı.

Londra Metropolitan Polisi, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaparak Westminster Köprüsü yakınlarındaki büyük bir karşı protestocu grubunu gözaltına aldıklarını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'de 14 Ekim'den beri her cumartesi Filistin'le dayanışma yürüyüşleri düzenleniyor. İlk iki yürüyüşte Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişine, 3. yürüyüşte Parlamentoya yürüyen göstericiler, 4. buluşmasını Trafalgar Meydanı'nda yapılan mitingle gerçekleştirmişti.