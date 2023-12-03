Özgür Özel elini kaldırdı: "Genel başkanlığımın ilk adaylık ilanıdır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grubu 28'inci Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için 2 gündür bulunduğu Antalya’nın Manavgat ilçesinde yeni dönem için milletvekilleriyle kamp düzenledi.

Kampın ana gündem maddesi ise 31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimlerdi. Partinin yetkili organları ve milletvekillerinin katıldığı kampta, CHP'nin önümüzdeki dönem atacağı adımlardan, aday belirleme süreçleri ve işbirliklerine kadar farklı konular masaya yatırıldı.

ÖZEL'DEN ŞÜKRÜ SÖZEN'E: NE YAPACAĞIZ BU İŞİ

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in de eşlik ettiği ziyarette, işitme engelli bir aileyi ziyaret eden Özgür Özel, aile ile işaret diliyle konuştu. İşaret dili tercümanının 'Sizin genel başkan olmanızdan çok memnunlar. Manavgat için de belediye başkanı olarak Şükrü Sözen’i görmek istiyorlar' söylemi üzerine Özel, Sözen'e seslenerek, "Şükrü başkanım, bakın siz istemiyorsunuz. Kimseyi de dinlemiyorsunuz ama ne yapacağız bu işi? Sizi başkan olarak görmek istiyorlar" dedi.

"GENEL BAŞKANLIĞIMIN İLK ADAYLIK İLANIDIR"

Yerel seçimlerde aday olmak isteyenlerin kendisiyle görüşmek için sıra beklediğini belirten Özel, "Benimle görüşmek isteyenlerden biri de Şükrü Sözen'di. O görevi bırakmak için görüşmek istedi. Kendisini ikna etmeye çalışıyorum. Engelli kardeşlerim bana dedi ki 'Şükrü Sözen giderse, biz kaybederiz' dedi. Manavgat kendisinden razı, çalışanlar kendisinden razı. Şükrü başkanım, genel başkanlığımın ilk adaylık ilanıdır. Kabul buyurunuz" dedi.

Özel daha sonra Sözen'i kürsüye davet etti. Alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Sözen'in elini kaldırarak adaylığını açıklayan Özel, "Dünya Engelliler Günü'nde beni kırdı, partililerimizi kırdı ama engelli kardeşlerimizi kırmadı. Adaylığını ilan ediyoruz. Hayırlı olsun. Şükrü başkanım, genel başkanlığımın ilk adaylık ilanıdır. Kabul buyurunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem