Kılıçdaroğlu Ankara'da imza gününe katıldı

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kitap Fuarı'nda SSK'de birlikte çalıştığı eski AKP Ankara Milletvekili Zekai Özcan'ın "Siyaset Dedikleri: Hatıralarım" kitabının imza gününe katıldı.

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Kılıçdaroğlu Ankara'da imza gününe katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Sosyal Sigortalar Kurumu'nda (SSK) birlikte çalıştığı Zekai Özcan'ın "Siyaset Dedikleri: Hatıralarım" kitabının imza gününe katıldı.

Kılıçdaroğlu, bir dönem AKP'de de siyaset yapan ve sonrasında istifa eden Özcan'ın "Siyaset Dedikleri: Hatıralarım" kitabının imza gününe katılarak kitabını imzalattı.

Kitapta; SSK'nın kuruluşundan beri yapılan uygulamalar, kurumun batışa nasıl götürüldüğü, görev yapan bakanların uygulamaları, emeklilik sistemi, milletvekili maaşı artışına karşı çıktığı için AKP'de yalnızlaştırılması, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında nasıl birleştirildiği hatıralar ışığında anlatılıyor.

Fuarda Kılıçdaroğlu'na, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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