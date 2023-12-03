AKP'den 'katılanların yüzde 34,8'inin İmamoğlu' dediği anket iddiaları hakkında açıklama
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, anket iddialarına karşı sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
Siyasi partiler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken dün siyasey kulislerini hareketlendiren bir haber otaya atılmıştı.
ODA TV'nin aktardığı haberde, AKP’nin yaptırdığı İstanbul anketinin 29 Kasım tarihinde sonuçlarının ortaya çıktığı iddia edilmişti.
“İstanbul Başkanı Kim Olsun” sorusuna katılanların yüzde 34,8'i "Ekrem İmamoğlu" dediği öne sürülmüştü.
Bu iddiaya AKP'den cevap geldi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, ülkenin herhangi bir yerinde seçimlere dair anket yapılmadığını belirterek şunları söyledi:
"Parti olarak Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık. AKP adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur."
Biz, henüz AK PARTİ olarak Türkiye’nin hiç bir yerinde her hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık.— MUSTAFA ŞEN (@mustafasenbd) December 3, 2023
AK PARTİ adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur…
Kaynak: Gerçek Gündem