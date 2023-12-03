AKP'den 'katılanların yüzde 34,8'inin İmamoğlu' dediği anket iddiaları hakkında açıklama

Biz, henüz AK PARTİ olarak Türkiye’nin hiç bir yerinde her hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık.

AK PARTİ adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur…