Aralarında İstanbul ve Ankara'nın ilçeleri de var: İşte DEVA Partisi'nin 51 belediye başkan adayı

DEVA Partisi bugün, Genel Başkan Ali Babacan’ın katılımıyla Ankara’da, Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı düzenledi.

Burada konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, toplantıda 51 belediye başkan adayını açıkladı.

"İLK ETAPTA, ‘BEN VARIM, BURADAYIM’ DİYEN 51 BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZI KAMUOYUNA TANITACAĞIZ”

Babacan toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"81 ilde, yüzlerce ilçede, gecesini gündüzüne katarak Türkiye için çalışan değerli yol arkadaşlarım; ekonomik krizlerle, hukuk skandallarıyla, yargı darbeleriyle geleceği karartılmaya çalışan ülkemize biraz olsun nefes aldırabilmek için çaba gösteren; her bir köşeye, herkese yetişmek için kimi zaman ailesinden, kimi zaman arkadaşlarından uzak kalmayı sevgili DEVA’lı arkadaşlarım; en büyük teşekkür sizlere. Bugün sizler sayesinde; ailenizden, işinizden, aşınızdan yaptığınız fedakarlıklar sayesinde buradayız. Bugün burada, sizlerin gözünüzün içine baktığımda bir kez daha anlıyorum ki ülkeyi değiştirecek kararlılık yine sizlerde var. Sadece DEVA'da var. 30 Eylül'de yaptığımız tüzük kongremizde açıklamıştık. DEVA Partisi olarak yerel seçimlerde kendi adaylarımızla, kendi ismimizle girme kararı aldığınızı söylemiştik. Derhal komisyonlarımızı kurduk. Aday tespit çalışmalarımızı başlattık. Bugün ilk etapta, ‘Ben varım, buradayım’ diyen 51 belediye başkan adayımızı kamuoyuna tanıtacağız. Ve aynı zamanda, bugün partimizin yerel yönetimler ve şehircilik anlayışını, politikalarımızı, hedeflerimizi sizlerle paylaşacağız. Ayrıca partimizin belediye yönetimiyle alakalı Etik Kurallar Bildirgesini de kamuoyuna yine bugün, buradan duyuracağız. 30 büyükşehrimiz için, 51 ilimiz için, 922 ilçemiz ve 389 beldemiz için, tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum."

51 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TANITILDI

DEVA Partisi’nin açıkladığı belediye başkan adayları ve şehir/ilçeleri şöyle:

“Adana, Pozantı – Mehmet Emin Kaya

Adıyaman, Çelikhan – Mahmut Şahin

Afyonkarahisar, Çay – Mahmut Duman

Ankara, Etimesgut – Süleyman Demir

Ankara, Mamak – Muhammed Hanifi Özhan

Antalya, Aksu – Hakan Halim Okudan

Ardahan, Merkez – Halil Kaçar

Balıkesir, Bigadiç – Cemal Mehmet Nalça

Balıkesir, Edremit – Tevfik Çelik

Balıkesir, Erdek – Murat Sever

Bilecik, Bozüyük – Burak Sel

Bilecek, Merkez – Kadir Emre

Bursa, Karacabey – Yasemin Tuna

Denizli, Beyağaç – Mehmet Özdemir

Diyarbakır Büyükşehir – Cenap Ekinci

Erzurum, Hınıs – Rahim Aydın

Erzurum, Palandöken – Emre Okumuş

Gaziantep, Araban – Ferit Karataş

Gaziantep, Oğuzeli – Mehmet Bozkurt

Gaziantep, Şehitkamil – Okan Kısacık

Giresun, Şebinkarahisar – Hakan Gargun

Gümüşhane, Merkez – Hamza Çakır

İstanbul, Avcılar – Erkan Uzun

İstanbul, Bakırköy – Gökhan Yılmazer

İstanbul, Büyükçekmece – Ekrem Yılmaz

İstanbul, Sancaktepe – Mutalip Geçer

İstanbul, Tuzla – Ceylan Yalçın

İstanbul, Beyoğlu – Cemil Kara

İzmir, Karabağlar – Abdullah Kaya

İzmir, Seferihisar – Emin Yüce

İzmir, Menderes – Gülhan Akyol

Karabük, Eflani – Mustafa Uğur Ceylan

Kayseri, Özvatan – Şahin Çağrı

Kayseri, Pınarbaşı – Fazıl Demircioğlu

Konya, Ahırlı – Hüseyin Geçer

Konya, Saray Önü – Mahpeyker Feryal Karça

Konya, Doğanhisar – Hasan Aksoy

Kırıkkale, Keskin – Esra Yılmaz

Mersin, Mut – Fatma Çelik Kovan

Muş, Korkut – Nimetullah Demirtaş

Samsun, İlkadım – Ender Çıkla

Siirt, Pervani – Refik Öztürkan

Tekirdağ, Ergene – İsa Kalaycı

Şırnak, Güçlükonak – Sebahat Aktuğ

Trabzon, Köprübaşı – Muhammet Yamakoğlu

Trabzon, Beşikdüzü – Ali Öztürk

Tunceli, Merkez – Veysel Güler

Uşak, Banaz – Murat Ahmet Gündüz

Van, Çaldıran – Mehmet Reşat Yıldırım

Van, Bahçesaray – İbrahim Tiryak