Aralarında İstanbul ve Ankara'nın ilçeleri de var: İşte DEVA Partisi'nin 51 belediye başkan adayı
DEVA Partisi, Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda aralarında İstanbul ve Ankara'nın ilçelerinin de yer aldığı 51 belediye için gösterdiği adaylarını açıkladı.
DEVA Partisi bugün, Genel Başkan Ali Babacan’ın katılımıyla Ankara’da, Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı düzenledi.
Burada konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, toplantıda 51 belediye başkan adayını açıkladı.
"İLK ETAPTA, ‘BEN VARIM, BURADAYIM’ DİYEN 51 BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZI KAMUOYUNA TANITACAĞIZ”
Babacan toplantıda şu ifadeleri kullandı:
"81 ilde, yüzlerce ilçede, gecesini gündüzüne katarak Türkiye için çalışan değerli yol arkadaşlarım; ekonomik krizlerle, hukuk skandallarıyla, yargı darbeleriyle geleceği karartılmaya çalışan ülkemize biraz olsun nefes aldırabilmek için çaba gösteren; her bir köşeye, herkese yetişmek için kimi zaman ailesinden, kimi zaman arkadaşlarından uzak kalmayı sevgili DEVA’lı arkadaşlarım; en büyük teşekkür sizlere. Bugün sizler sayesinde; ailenizden, işinizden, aşınızdan yaptığınız fedakarlıklar sayesinde buradayız. Bugün burada, sizlerin gözünüzün içine baktığımda bir kez daha anlıyorum ki ülkeyi değiştirecek kararlılık yine sizlerde var. Sadece DEVA'da var. 30 Eylül'de yaptığımız tüzük kongremizde açıklamıştık. DEVA Partisi olarak yerel seçimlerde kendi adaylarımızla, kendi ismimizle girme kararı aldığınızı söylemiştik. Derhal komisyonlarımızı kurduk. Aday tespit çalışmalarımızı başlattık. Bugün ilk etapta, ‘Ben varım, buradayım’ diyen 51 belediye başkan adayımızı kamuoyuna tanıtacağız. Ve aynı zamanda, bugün partimizin yerel yönetimler ve şehircilik anlayışını, politikalarımızı, hedeflerimizi sizlerle paylaşacağız. Ayrıca partimizin belediye yönetimiyle alakalı Etik Kurallar Bildirgesini de kamuoyuna yine bugün, buradan duyuracağız. 30 büyükşehrimiz için, 51 ilimiz için, 922 ilçemiz ve 389 beldemiz için, tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum."
51 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TANITILDI
DEVA Partisi’nin açıkladığı belediye başkan adayları ve şehir/ilçeleri şöyle:
“Adana, Pozantı – Mehmet Emin Kaya
Adıyaman, Çelikhan – Mahmut Şahin
Afyonkarahisar, Çay – Mahmut Duman
Ankara, Etimesgut – Süleyman Demir
Ankara, Mamak – Muhammed Hanifi Özhan
Antalya, Aksu – Hakan Halim Okudan
Ardahan, Merkez – Halil Kaçar
Balıkesir, Bigadiç – Cemal Mehmet Nalça
Balıkesir, Edremit – Tevfik Çelik
Balıkesir, Erdek – Murat Sever
Bilecik, Bozüyük – Burak Sel
Bilecek, Merkez – Kadir Emre
Bursa, Karacabey – Yasemin Tuna
Denizli, Beyağaç – Mehmet Özdemir
Diyarbakır Büyükşehir – Cenap Ekinci
Erzurum, Hınıs – Rahim Aydın
Erzurum, Palandöken – Emre Okumuş
Gaziantep, Araban – Ferit Karataş
Gaziantep, Oğuzeli – Mehmet Bozkurt
Gaziantep, Şehitkamil – Okan Kısacık
Giresun, Şebinkarahisar – Hakan Gargun
Gümüşhane, Merkez – Hamza Çakır
İstanbul, Avcılar – Erkan Uzun
İstanbul, Bakırköy – Gökhan Yılmazer
İstanbul, Büyükçekmece – Ekrem Yılmaz
İstanbul, Sancaktepe – Mutalip Geçer
İstanbul, Tuzla – Ceylan Yalçın
İstanbul, Beyoğlu – Cemil Kara
İzmir, Karabağlar – Abdullah Kaya
İzmir, Seferihisar – Emin Yüce
İzmir, Menderes – Gülhan Akyol
Karabük, Eflani – Mustafa Uğur Ceylan
Kayseri, Özvatan – Şahin Çağrı
Kayseri, Pınarbaşı – Fazıl Demircioğlu
Konya, Ahırlı – Hüseyin Geçer
Konya, Saray Önü – Mahpeyker Feryal Karça
Konya, Doğanhisar – Hasan Aksoy
Kırıkkale, Keskin – Esra Yılmaz
Mersin, Mut – Fatma Çelik Kovan
Muş, Korkut – Nimetullah Demirtaş
Samsun, İlkadım – Ender Çıkla
Siirt, Pervani – Refik Öztürkan
Tekirdağ, Ergene – İsa Kalaycı
Şırnak, Güçlükonak – Sebahat Aktuğ
Trabzon, Köprübaşı – Muhammet Yamakoğlu
Trabzon, Beşikdüzü – Ali Öztürk
Tunceli, Merkez – Veysel Güler
Uşak, Banaz – Murat Ahmet Gündüz
Van, Çaldıran – Mehmet Reşat Yıldırım
Van, Bahçesaray – İbrahim Tiryak