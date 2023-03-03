İYİ Parti Sözcüsü toplantıda yaşananları anlattı: 'Kılıçdaroğlu oybirliğiyle reddedildi'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, genel başkanları Meral Akşener’in pazartesi günü yapılacak Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağını değerlendirdiklerini söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü toplantıda yaşananları anlattı: 'Kılıçdaroğlu oybirliğiyle reddedildi'

İYİ Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin Genel İdare Kurulu’nun kararını aktardığını söyleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili teklif, evet-hayır oylaması olarak değerlendirildi ve oy birliği ile reddedildi toplantımızda” dedi.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; Akşener’in pazartesi günü yapılacak ve aday isminin açıklanması beklenen toplantıya katılıp katılmayacağının bekli olmadığını ifade eden Zorlu, “Bunun değerlendirmesini genel başkanımızla yapacağız” diye konuştu.

CHP MYK TOPLANIYOR

Öte yandan CHP MYK, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya yönelik sert eleştirinin ardından olağanüstü toplanma kararı aldı.

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