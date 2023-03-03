Akşener'in açıklamaları sonrası Bülent Kuşoğlu, Mansur Yavaş görüşmesi sona erdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

KUŞOĞLU, YAVAŞ İLE GÖRÜŞECEK

Akşener'in çağrısının ardından CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapılmazken Kuşoğlu, yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra belediye binasından ayrıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem