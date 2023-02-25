Akşener'in öfkesinin sebebi ne? 'Taşlar yerinden oynadı'

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “Akşener’in öfkesi” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin yazısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in iktidara ve CHP’ye yönelik çıkışlarını değerlendirdi. İYİ Parti’nin kurmay kadrosuyla görüştüğünü belirten Erkin, “Yeniden konumlanma olur mu” sorusunu yöneltti.

Erkin, “Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından her şey değişti. Siyaset de! İYİ Parti yarım kalan toplantılarını önümüzdeki hafta yapacak. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Akşener’in çıkışıyla, 2 Mart’ta toplanacak Millet İttifakı’nda da taşlar yerinden oynadı” dedi.

İşte yazının ilgili kısmı:

Dün… İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “öfkeli” çıkışını izledik. Fox TV yayınında Akşener hem iktidara hem de CHP'ye sert eleştiriler getirdi. Televizyon yayınının ardından iki partinin kurmay kadrosunu aradım, çarpıcı bilgilere ulaştım. Önce Akşener'in canlı yayında kurduğu şu cümleyi kayda geçirelim: “Kazanacak aday kazanacaktır.”Büyük deprem felaketinden iki gün önce, 4 Şubat'ta “Akşener'in kritik beş toplantısı” başlıklı bir yazı kaleme aldım ve şunları kaydettim:… Meral Akşener pazartesi sabah bir canlı yayına katılacak ve orada mesajlarını verecek. Aynı gün yani 6 Şubat Pazartesi günü Divan'ı toplayacak. Burada ilk gündem “aday kim olmalı?

”İlk yoklama alacağı yer Divan olacak. Çarşamba grup toplantısının ardından yoğun mesai başlıyor İYİ Parti'de. 9 Şubat Perşembe günü belediye başkanlarıyla, 10 Şubat Cuma il başkanlarıyla, 11 Şubat Cumartesi günü Genel İdare Kurulu'yla (GİK) ve 12 Şubat Pazar günü de milletvekilleriyle buluşacak Meral Akşener! Bütün bu toplantıların amacı belli: Sokakta kim öne çıkıyor? Belediye, il başkanları, GİK ve vekiller… “Toplum kimi istiyor?” sorusuna yanıt alacak ve dinleyecek İYİ Parti lideri. Bu toplantıların ardından 13 Şubat'ta Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak 12'nci liderler buluşmasına geçecek…

Ancak… 6 Şubat'ta tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından her şey değişti. Siyaset de! İYİ Parti yarım kalan toplantılarını önümüzdeki hafta yapacak. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Akşener'in çıkışıyla, 2 Mart'ta toplanacak Millet İttifakı'nda da taşlar yerinden oynadı. Neden mi?

Yeniden konumlanma olur mu?

Düşünün…CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu “Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır” açıklamasını ne zaman yaptı? 16 Eylül 2022'de Hürriyet'ten Hande Fırat'a. Yani; açıklamanın üzerinden 4.5 ay geçti. Ancak İYİ Parti lideri bu açıklamayı tekrar gündeme getirdi ve CHP'yi eleştirdi. Hatta… “Ben durduğum yerdeyim” diye konuştu. Anladığımız, Akşener, kazanacak aday vurgusunu yapmaya devam edecek ve deprem öncesinde planlanan parti içindeki toplantılarda alınacak kararla yola devam edecek. 2 Mart'taki masa toplantısından bir gün sonra cuma günü il başkanları, sonra da belediye başkanlarıyla görüşecek.

“Sokak ne diyor?” sorusuna yerel yöneticiler üzerinden cevap verilecek!Peki CHP cenahında durum ne? Kılıçdaroğlu'nun isminin diğer dört parti tarafından kabul gördüğü yani masada beş partinin aynı görüşte olduğu fikri hakim. İYİ Parti'nin bu çıkışlarının devam etmesi durumunda “yeniden konumlanma” sürecinin başlayacağı ve masadaki tartışmaların sonucunda “yeni yol haritasına” açık oldukları dillendiriliyor.SORU ŞU: Akşener neden öfkeliydi? Bunu da mutlaka masa toplantısına kadar öğreniriz!