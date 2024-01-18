Meral Akşener: Hem Muhsin başkanın hem Sinan Ateş'in katillerini yakalayacağız

Partisinin belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını ilan etmek üzere Sivas'a gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener, havaalanında partililer tarafından karşılandı.

Daha sonra partisinin il başkanlığı binasına geçen Akşener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Sivas Kongresi'nin yapıldığı, milli mücadelenin başlatıldığı Sivas'ta olduklarını söyledi.

"RAHMETLİ MUHSİN YAZICIOĞLU DA BU ŞEHRİN EVLADIDIR"

Helikopter kazasında hayatını kaybeden eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile kardeş gibi olduklarını anlatan Akşener, şunları kaydetti:

"Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da bu şehrin evladıdır. Nedense Sivas'tan yetişip büyük Türkiye sevgisiyle, millet sevgisiyle, vatan sevgisiyle dolu olanlar çok ağır eziyetler gördüler, çok acılar çektiler. Rahmetli Muhsin başkan da onlardan birisi. Dolayısıyla onun da burada bir emaneti var. Onun da burada Mehmet Ceylan'a ve bizlere yüklediği bir görev var. Rahmetlinin cinayetinin aydınlatılabilmesi için ailesi de biliyor ki ben elimden ne geliyorsa imkanlarım neyse onları sonuna kadar kullanmış bir şahısım. Çünkü rahmetliyle biz abi kardeştik. O nedenle inşallah burası kazanıldıktan sonra elbette İYİ Parti de iktidara doğru yürüyecek."

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili de konuşan Akşener, "İYİ Parti Genel Başkanı olarak şu sözü verebilirim, hem Muhsin başkanın hem Sinan Ateş'in katillerini yakalayıp, hukuka teslim edip gereğinin yapılmasını sağlamak bizim için bir namus sözüdür. Onun için inşallah bunları başaracağız" dedi.

Bu manevi iklimle oradan ders ve feyz alarak belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını ilan etmek için kente geldiklerini ifade eden Akşener, söyle konuştu:

"Sayın Mehmet Ceylan, çok eskiye dayalı bir yolculuğu, yani çok genç yaşından itibaren, demin saydığım Yiğidoların ta Sivas Kongresi'nden itibaren ortaya koydukları o iradenin çok genç yaşından itibaren peşinden gitmiş. Onun karşılığı da pek çok bedel ödemiş bir arkadaşımızdır. İnşallah Sivas'ı kazanacak ve Sivaslıların elbette teveccühüyle, Cenabıhakk'ın nasibiyle kazanacak ve Sivas'a göreceksiniz, hepiniz şahit olacaksınız ki herhangi bir menfaat gütmeden gerçekten çok büyük hizmetlerin sahibi olacak, vesilesi olacak. Çünkü Mehmet Ceylan'ın Türk dünyasında da çok hizmetleri vardır. Yani burada doğmuş, büyümüş, yetişmiş ve Ankara gibi, İstanbul gibi büyük şehirlerde kendini ispatlamış, çok büyük ekonomik manada, iş insanlığı manasında büyük başarılar göstermiş bu kardeşimiz, Türk dünyasına da çok büyük hizmetleri olan bir insandır. Mesela ben rahmetli Elçibey'le çok yakın olan kişilerden birisiyim. Çok özel hatıraları olan bir insanım ve bu konuda da hep söylerim, onun adı yaşasın diye söylerim ama Mehmet Ceylan'ın rahmetli Elçibey'le olan dostluğunu, Azerbaycan'a yaptığı, rahmetli Elçibey zamanında yaptığı yardımları, hizmetleri anlatmak mümkün değildir. Dolayısıyla bizim Türk dünyasındaki pozisyonumuz itibariyle büyüğümüzdür."

Kaynak: AA