Özgür Özel ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makamında bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.
Görüşme, Özel'in TBMM'deki makamında yapıldı.
ÖZDAĞ, BAŞARIR VE GÜNAYDIN DA GÖRÜŞMEDE YER ALDI
Görüşmede Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da yer aldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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