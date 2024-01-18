Özgür Özel ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makamında bir araya geldi.

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Özgür Özel ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Görüşme, Özel'in TBMM'deki makamında yapıldı.

ÖZDAĞ, BAŞARIR VE GÜNAYDIN DA GÖRÜŞMEDE YER ALDI

Görüşmede Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da yer aldı.

Özgür Özel ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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