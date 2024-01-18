Mansur Yavaş: Varımız yoğumuz Ankara halkını zengin etmek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 5. Etap Tapu Dağıtım ve Anahtar Teslim Töreni’ne katıldı. Törende, 166 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Törende konuşan Yavaş, şunları söyledi:

“HAYALİ, ÇÖP PROJELERE BORCUNUZ VARKEN PARA AYIRAMAZSINIZ”

“Seçildiğimiz andan itibaren bir borçla karşılaştık. Belediyenin kendi borçlarını kastetmiyorum. 2008 yılından itibaren söz verilmiş, demişler ki ‘2-3 yıl içerisinde size konutlarınızı teslim edeceğiz.’ Ama maalesef bunlar teslim edilmemiş. Belediyemiz, parayı başka yerlere harcamış, daha öncelikli iş olarak görmüş. Bir defa bir insan bir işi yaparken önce borcunu ödemesi lazım değil mi? Hayali, çöp projelere borcunuz varken para ayıramazsınız. Dolayısıyla gelir gelmez bu mağduriyeti gördüğümüz için öncelikli olarak borçlarımızı ödemek istedik. 15 yıl oldu. Kısa bir süreliğine sizleri evlerinizden çıkarttılar. 2-3 yıl içerisinde yerleştireceğiz, dediler. Komşular birbirinden koptu, çoluk çocuk birbirinden ayrıldı. Bu süre zarfında ne oldu? İnsanlar sağa sola dağıldılar. ‘Acaba evlerimiz ne zaman yapılacak’ diye beklentilere girdiler.

“ÖNCELİĞİMİZ MAĞDURİYETİ ORTADAN KALDIRMAK”

Biz 2 yıl önce 4 bin konutun temelini attık. 4 bin konutun o günkü maliyeti 2 milyar liranın üzerindeydi. Şöyle bir şanssızlık oldu. Ekonomik sıkıntıların artması nedeniyle hükümetimizin çıkarttığı bir kararnameyle müteahhitlere vazgeçme hakkı tanındı. Müteahhitler de maliyetlerin artmasıyla iflas edeceklerini düşünerek yarım bıraktılar. Kanuni bir haktan yararlandılar. Biz devam edeceğiz, dedik. Başka projelere para ayıracağımıza öncelikle bunlara devam edeceğiz dedik ve devam ediyoruz. Çünkü önceliğimiz insan. Önceliğimiz mağduriyeti ortadan kaldırmak.

“BU PARA SİZİN BANA EMANET ETTİĞİNİZ PARA. EMANETİ DE KALKIP BOŞ PROJELERE HARCAYACAK HALİM YOK”

Destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü harcadığımız para sizlerden aldığımız para. Ankara halkından aldığımız parayı Ankaralıya harcamaya devam edeceğiz. Ankara halkının parası artık yurt dışına bitki almaya gitmiyor. Ankara’nın çiftçisine tohum oluyor, topraktan bereket olarak fışkırıyor. Varımız yoğumuz Ankara halkını zengin etmek. Başka projelere harcayacak beş kuruşumuz yok. Ben bu paraları harcarken, cebimdeki parayı harcarken nasıl israf etmiyorsam, boş projelere sarf etmiyorsam, belediyenin parasını da aynı şekilde kendi param gibi değerlendiriyorum. Çünkü bu para sizin bana emanet ettiğiniz para. Emaneti de kalkıp boş projelere harcayacak halim yok. 345 konutu da şubat ayında kurasını çekerek yetişirse mart ayında yetişmezse nisan ayında teslimi gerçekleştireceğiz. ‘Ne projen var?’ diyorlar ya benim projem Mamak’ta ve Ankara’nın diğer bölgelerinde tüm hak sahiplerine olan borcumuzu ödemek. En büyük proje budur.”

Kaynak: ANKA