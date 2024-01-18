İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a gönderme: Onların tek anlayacağı iş poşet işi!

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir haftadır gittiğim her yerde benzer şikayetlerle karşılaşıyorum. İBB’de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan’ı bekleyin" ifadelerini kullandı.

Kurum'un sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım sonrası bugün Beylikdüzü Vira Kavşağı’nın açılışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İş gücü barışını, çalışan barışını en üst seviyede tutan, geçmişten gelen bütün arızaları çözen birçok konuda yenilik yapmış ve insan kaynakları yönetimi konusunda güçlü bir dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaşattık. Bugün 7 bin 500 lirayı emekliye reva gören bir anlayış bizimle sakın insanların iş gücüyle ya da çalışanlarımızla olan aramızı bozmaya kalkmasın. Bunu anlayamaz bile. Onların tek anlayacağı iş poşet işi veya bu tarz işlerdir. Ekonomi deyince akıllarına o geliyor" dedi.

"BEN ETMİYORUM ALLAH’A HAVALE EDİYORUM"

"İletişim ekibiniz tarafından bazı görseller paylaşıldı, rakipler artık yavaş yavaş İstanbul için sahada mücadele etmeye başladı. Orantılı bir yayın olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Devletin kurullarının tek örneğini vereyim size. Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin 20 milyonluk şehrinin belediye başkanı. Dönün bakalım beş yıl içerisinde TRT, diğerlerini bırakın. TRT'de Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul. Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek haberi var mı? İsmi bir tane bir yerde geçmiş mi? Ama benim aleyhime yayın yapıp, benim aleyhime soru sordukları İstanbul'un bir kısım ilçe belediyelerinin bile en az 50 tane 100 tane yayını bulursunuz. Bakın kul hakkı yemek böyle bir şeydir. TRT'nin parası Anadolu Ajansı'nın parası, oradaki maaşlar bu ülkenin 86 milyon insanının cebinden çıkan parayla ödeniyor ve kul hakkı yiyorlar. Hani bizim insanımız bu tür kul hakkı yiyenleri biraz beddua eder ben etmiyorum. Hepsini Allah'a havale ediyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem