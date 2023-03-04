İYİ Partili Çömez'den 'Altılı Masa'nın hâlâ içindeyiz' açıklaması: 'Bir suikast planlandı ve Meral hanım dışlandı'

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'ya yönelik dün yaptığı açıkalamarın ardından konuştu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir’e açıklamalarda bulunan Çömez, “Bir suikast planlandı ve Meral hanım masadan dışlandı; biz Altılı Masa'yı yıkmadık, kovulduk” dedi.

“Biz Altılı Masa'nın hâlâ içindeyiz” diyen Çömez, "Altılı Masa ayakta kalsın diye elimizden geleni yaptık. Hatta, biz Altılı Masa'nın hâlâ içindeyiz, bu masa tek bir masa olarak yoluna devam ediyor, cumhurbaşkanı adayı olabilmek için o masanın etrafına oturanlar o masayı terk ettiler ve bizi ittiler" diye konuştu.

Çömez şunları söyledi:

"Kemal Bey ya da masa, herhangi bir adayın ismiyle ilgili geçen gün yapılan toplantıya kadar hiçbir şekilde bir görüşme, müzakere, tartışma yapmadı. Burada en masum olan İyi Parti idi çünkü biz aday çıkartmayacağız dedik. Kemal Bey ima etti ama 'ben adayım' demedi. İki kere baş başa Meral Hanım ve Kemal Bey toplantı yaptılar. Zinnen söylediği şeyleri açıkça, cesaretle söylemedi.

Kılıçdaroğlu'nun kişiliği ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Bizim kaygımız 21 yıldır ülkenin başına 'bela' olmuş bir AKP iktidarından kurtulmak için doğru adayı seçmek. Genel Başkan defalarca seçilebilecek aday dedi. Biz seçilebilecek adayı aramanın yollarını ortaya koyduk. Toplantıdan imzalanan belgede adayla ilgili değil, belirlenme süreci hakkında bir mutabakat vardı.

O gün, Kemal Bey adaylık iradesini, Demokrat Parti Genel Başkan tarafından masaya sundu. 4 parti bizim adayımız Kemal Bey dedi. Meral Hanım, biz seçilebilecek bir aday olsun istiyoruz, Kemal Bey'in seçileceği konusunda kaygılarımız var, anketler riskli olduğunu söylüyor, gelin anket yapalım dedi. Bu çağrıya, seçilebilecek bir aday belirleyelim çağrısına, Kemal Bey çıkıyorsa etrafında duralım teklifine masa karşı çıktı. Meral Hanım şunu söyledi, belediye başkanlarını aday gösterim dedi, 5 parti onlar da olmayacak dedi.

Sonra diğer 5 parti, biz Kemal Bey'in adaylığını 5 parti imzasıyla çıkartırız, siz de ayrı durursunuz dedi. Burada açıkça, bir suikast planlandı ve masadan Meral Hanım dışlandı. Tartışma ortaya çıktı, devreye Babacan, Davutoğlu girdi. Kemal Bey'in iradesiyle kuruldu bu masa, bir yıldır güzel çalışmalar yaptı. Son toplantıda Kemal Bey ortak aday çıksın denmesine rağmen diğer partilerin dayatmasıyla Meral Hanım'ın önüne konan bir imza ile bu imza atılmalı ve Kemal Bey'in adaylığı onaylanmalı demek, 'sen bu masadan kalk' demektir.

‘AKŞENER’E YÖNELTİLEN İFADELER HAKSIZ’

Altılı Masa'dan kalkılmasıyla ilgili bir konuşma yapılamadı. 5 adayın bunu imzalamak durumdasınız şeklindeki bu dayatmaydı, buna evet mi diyeceğiz hayır mı... Biz buna hayır dedik. Partideki herkesin ortak fikri bu ağır tasfiye hareketine itirazın bir deklarasyonuydu.

Bu üslubun bu şekilde ortaya çıkmasının ardında yaşananları toplumun anlaşına havale ediyorum. Bir yıldır bütün bu hazırlıklar, Kemal Bey'in aday olmasına dayatmaya zemin hazırlamak içinmiş... Adaylık konusunda hiçbir irade ortaya koymamış, bunu dememiş, son toplantıda diğer liderlerin önüne bir kağıt uzatılmış, basın imzayı denmiş. Masada Akşener ne dediyse çıkınca da onu yaptı. Kamuoyuna deklare etti. O belediye başkanlarına biz İyi Parti'nin adayı olun demiyoruz, katılın demiyoruz... Bu açıdan Akşener'e yöneltilen ifadeler haksız.

Sorumluluğumuzun farkındayız, siyaset sonuç almak için yapılır. Biz çözüm üretip toplumun karşısına alternatif politikalar ile toplumun karşısına çıkacağız. 5'li masa henüz oluşmadı, 5 siyasi parti lideri toplanacak bunu biliyoruz.

Tabanda Kemal Bey'in aday olması ile ilgili ciddi bir kaygı var, bize bunlar iletildi. İyi Parti tabanının önemli ölçüde, Kemal Bey'in aday olması halinde oy vermeyeceğine dair datalar var. Bunlara rağmen, Akşener, bununla ilgili değerlendirme yapmayacaksınız dedi. Fakat son dakikada böyle bir dayatma, 'kabul ediyorsanız edersiniz, etmiyorsanız 5 kişi yola devam ediyoruz' demek; masadan ayrılan biz değiliz, atılan biziz gerçeğini gözler önüne seriyor."