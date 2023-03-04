Herkes bunu merak ediyordu: Akşener’den ‘Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışırsa’ sorusuna yanıt!

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'ın aktardığına göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir parti yöneticisinin "Erdoğan’la Kılıçdaroğlu yarışırsa tabanımıza ne diyeceğiz?" sorusu üzerine çarpıcı bir yanıt verdi.

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Herkes bunu merak ediyordu: Akşener’den ‘Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışırsa’ sorusuna yanıt!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalktığını ilan ettiği açıklamasının ardından partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tutumunun ne olacağına ilişkin çarpıcı bir kulis bilgisi ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay'ın "İYİ Parti GİK’ten aldığımız özel bir bilgi" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Akşener, bir İYİ Genel İdare Kurulu üyesinin "Erdoğan’la Kılıçdaroğlu yarışırsa tabanımıza ne yapı' diyeceğiz?" sorusu üzerine "Ona sonra bakarız" yanıtı verdi.

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Mustafa Balbay'ın paylaşımı şöyle:

"İYİ Parti GİK’ten aldığımız özel bir bilgi.

Bir GİK üyesi soruyor:

-Sayın Genel Başkanım, son tahlilde Erdoğan’la Kılıçdaroğlu yarışırsa tabanımıza ne yapın diyeceğin?

Kısa bir sessizlikten sonra Akşener:

-Neyse, ona sonra bakarız!"

Herkes bunu merak ediyordu: Akşener’den ‘Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışırsa’ sorusuna yanıt! - Resim : 2

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