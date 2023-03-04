Gözler saat 17.00'de: CHP'de olağanüstü MYK toplantısı sona erdi!

CHP olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantıda, gündem değerlendirilmesi ve bundan sonra izlenecek olan yol haritasının görüşüldüğü öğrenildi.

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Gözler saat 17.00'de: CHP'de olağanüstü MYK toplantısı sona erdi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine olağanüstü toplanan CHP’nin MYK toplantısı sona erdi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, gündem değerlendirilmesi ve bundan sonra izlenecek olan yol haritasının görüşüldüğü öğrenildi.

GÖZLER SAAT 17.00'DE

Öte Yandan, CHP, Demokrat Parti (DP), Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ve Gelecek Partisi'nin genel başkanları saat 17.00’de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde toplanacak.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı. Yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, İYİ Parti dışındaki Millet İttifakı bileşenlerinin tamamının cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu önerdiğini aktardı.

"İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diye konuşan Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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İYİ Parti CHP Saadet Partisi DEVA Partisi Gelecek Partisi Demokrat Parti Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Temel Karamollaoğlu Meral Akşener
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