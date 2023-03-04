Ümit Özdağ'dan 'Mansur Yavaş' açıklaması: 'İhanet etmeye hakkınız yoktu'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından Altılı Masa’daki krizin ardından açıklamalarda bulundu.

Ümit Özdağ açıklamasında, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de cumhurbaşkanı adaylığı için çağrıda bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a seslendi.

“BU İHANETİ YAPMAYA HAKKINIZ YOKTU”

Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlılığını dile getiren Yavaş’a, geçmişte yaptığı aday olma çağrısını geri çektiklerini duyurdu. Özdağ, “Mansur bey asıl bağlılığının Atatürk’e değil Kılıçdaroğlu’na olduğunu gösterdi. Sizi sevenlere ve destekleyenlere bu ihaneti yapmaya hakkınız yoktu” dedi.

Mansur Bey, Türk Milleti’ni üzdünüz! Ancak Türk Milleti büyük bir millettir. Umutların tükendiği düşünüldüğünde mucizeler yaratır. Mansur başkan olsa da olmasa da Saray rejimi gidecek, sığınmacılar gidecek. ⁦@zaferpartisi⁩ ⁦@mansuryavas06⁩ pic.twitter.com/zsnZT5TrWi — Ümit Özdağ (@umitozdag) March 4, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem