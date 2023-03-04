Ümit Özdağ'dan 'Mansur Yavaş' açıklaması: 'İhanet etmeye hakkınız yoktu'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a geçmişte yaptığı aday olma çağrısını geri çektiklerini duyurdu.

Ümit Özdağ'dan 'Mansur Yavaş' açıklaması: 'İhanet etmeye hakkınız yoktu'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından Altılı Masa’daki krizin ardından açıklamalarda bulundu.

Ümit Özdağ açıklamasında, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de cumhurbaşkanı adaylığı için çağrıda bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a seslendi.

“BU İHANETİ YAPMAYA HAKKINIZ YOKTU”

Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlılığını dile getiren Yavaş’a, geçmişte yaptığı aday olma çağrısını geri çektiklerini duyurdu. Özdağ, “Mansur bey asıl bağlılığının Atatürk’e değil Kılıçdaroğlu’na olduğunu gösterdi. Sizi sevenlere ve destekleyenlere bu ihaneti yapmaya hakkınız yoktu” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim altılı masa Mansur Yavaş Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu CHP Ümit Özdağ
Yargı dizisi bitiyor! Yerine gelen yeni diziyi Kanal D duyurdu Yargı dizisi bitiyor! Yerine gelen yeni diziyi Kanal D duyurdu
CHP'li Seyit Torun'dan açıklama! CHP'li Seyit Torun'dan açıklama!
Cumartesi Anneleri: Haber alınamayan çocukların akıbetini açıklayın! Cumartesi Anneleri: Haber alınamayan çocukların akıbetini açıklayın!
CHP’nin olağanüstü MYK toplantısı başladı CHP’nin olağanüstü MYK toplantısı başladı
Görevine dönen İYİ Partili Paçacı'dan Altılı Masa açıklaması: 'Kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz' Görevine dönen İYİ Partili Paçacı'dan Altılı Masa açıklaması
Pırasanın daha doyurucu olmasını sağlıyor! Eklemekten çekinmeyin Pırasanın daha doyurucu olmasını sağlıyor! Eklemekten çekinmeyin
ÇOK OKUNANLAR
Akşener'e tepki yağdı: 'Soylu’ya hak vereceğim aklımdan geçmezdi' Akşener'e tepki yağdı: 'Soylu’ya hak vereceğim aklımdan geçmezdi'
İYİ Parti tweeti kriz çıkardı: İrfan Değirmenci ve Jahrein Twitter'da birbirine girdi İrfan Değirmenci ve Jahrein Twitter'da birbirine girdi: 'Sen iğrenç bir insansın'
Türkiye bunu konuşuyor: Gazeteler, Akşener'in masadan ağır sözlerle kalkmasını nasıl gördü? Gazeteler, Akşener'in masadan ağır sözlerle kalkmasını nasıl gördü?
Altılı Masa dağıldı: Neler yaşandı, kim ne dedi? İşte tüm detaylar Altılı Masa dağıldı: Neler yaşandı, kim ne dedi?
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Zirvede Türkiye'den bir lezzet var Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Zirvede Türkiye'den bir lezzet var