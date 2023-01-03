İsmail Saymaz: Sinan Ateş öldürüldüğü gün en yakın arkadaşını aradı, 'Külliye'den birilerinin' geldiğini söyledi

Gazeteci İsmail Saymaz, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürüldüğü gün en yakın arkadaşını aradığını söyledi: "Saat 10.30’da 'Külliye’den birilerinin' geldiğini söyledi. Ateş'in Külliye ile bağları vardı."

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İsmail Saymaz: Sinan Ateş öldürüldüğü gün en yakın arkadaşını aradı, 'Külliye'den birilerinin' geldiğini söyledi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, akademisyenin 28 Aralık'a İstanbul'a geldiğini ve eski ülkücülerden Mahmut Korkmaz, Alparslan Alparslan ve İbrahim Sungur'la konuştuğunu söyledi:

"Ateş'e 'Amacın ne?' diye sordular. Ateş MHP’li olduğunu, milletvekilliği beklemediğini söyledi. 'Ancak devlet görev verirse kabul ederim' dedi. Bir gün sonra Ümraniye'de taziyeye gitti. Sonra Ankara'ya döndü.

'KÜLLİYE'DEN ZİYARETÇİLER'

Ve öldürüldüğü gün. Sabah en yakın arkadaşını aradı. Saat 10.30’da 'Külliye’den birilerinin' geldiğini söyledi. Ateş'in Külliye ile bağları vardı. Örneğin Devlet Denetleme Kurulu Genel Sekreteri Necdet Ada bu isimlerdendi. Ada, Ateş'in bürosunu ziyaret ediyordu. 

İsmail Saymaz: Sinan Ateş öldürüldüğü gün en yakın arkadaşını aradı, 'Külliye'den birilerinin' geldiğini söyledi - Resim : 1

Ateş, cuma namazından sonra Adalet Bakanlığı’na giderek, bir arkadaşına 'Hayırlı olsuna' gideceğini söyledi.

Normalde namazı Çukurambar’da Sebahattin Yıldız Camisi’nde kılıyordu. Ancak bir önceki hafta Ateş, koruması Selman Bozkurt ile Ülkü Ocakları üyeleri tesadüfen karşılaştığı için o hafta camiyi değiştirdi. Namaz dönüşü saldırıya uğradı. (...)"

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