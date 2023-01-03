'Altılı Masa'da 10'uncu toplantı öncesi liderler turu: Davutoğlu'ndan Babacan'a ziyaret

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'Altılı Masa' 5 Ocak günü Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacak. Ahmet Davutoğlu, toplantı öncesi liderleri ziyaret ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşen Davutoğlu bugün Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

"DEĞERLENDİRMEYİ HEP BERABER YAPACAĞIZ"

Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile dün gerçekleştirdiği görüşme öncesinde bir basın mensubunun "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın dört üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeniz nedir" sorusuna, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız" yanıtını vermişti.