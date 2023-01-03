'Altılı Masa'da 10'uncu toplantı öncesi liderler turu: Davutoğlu'ndan Babacan'a ziyaret
Ahmet Davutoğlu, ev sahipliğini yapacağı 'Altılı Masa' toplantısı öncesi liderler turuna çıktı. Davutoğlu bugün DEVA Partisi Genel Merkezi'nde Ali Babacan'ı ziyaret etti.
Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'Altılı Masa' 5 Ocak günü Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacak. Ahmet Davutoğlu, toplantı öncesi liderleri ziyaret ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşen Davutoğlu bugün Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
"DEĞERLENDİRMEYİ HEP BERABER YAPACAĞIZ"
Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile dün gerçekleştirdiği görüşme öncesinde bir basın mensubunun "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın dört üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeniz nedir" sorusuna, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız" yanıtını vermişti.
Son Güncelleme:
"Erdoğan erken seçim kararı alarak Meclis’i feshedebilir" Siyaset 03 Ocak 2023 11:54
CHP'den enflasyon tepkisi: Memurun ve emeklinin belini kırdılar Siyaset 03 Ocak 2023 11:49
Zafer Partisi'ne 'Escobar' davası: 'Soylu, Escobar diye biz demedik, siz söylüyorsunuz' Siyaset 03 Ocak 2023 11:37
Şentop dünyayı 7 kez turladı Siyaset 03 Ocak 2023 10:51