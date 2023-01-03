Sinan Ateş suikastıyla ilgili tek kelime etmeyen Bahçeli: Üç hilali yargılatmayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili tek kelime etmemesi dikkati çeken siyasetçi, ilginç mesajlar verdi:

"Habire nefret ve nifak kusan hayasızlara 2023'ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz. Üç hilali de yargılatmayacağız. MHP'nin siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz. Siyah örtüye bürünüp, yüreksizce yüksekten konuşanlara herkes bilsin ki, eyvallahımız olmaz, itibarımız olmaz. Bunlarla da hiç işimiz olmaz."

Özel kalem müdürü, Bahçeli'nin grup toplantısı sonrasında da konuyla ilgili soru almayacağını bildirdi.

Suikastın ardından gözaltına alınanlar arasında eski Ülkü Ocakları Maltepe Şube yöneticisi Ufuk Köktürk de bulunuyordu. Gelişme, gözlerin MHP'ye çevrilmesine neden oldu. Ancak parti yönetimi, bugün de görüldüğü üzere eski çalışma arkadaşlarının ölümüyle ilgili sessizliğini koruyor.

'SEÇİM İSTER ZAMANINDA YAPILSIN, İSTER ÖNE ALINSIN, HAZIRIZ'

Bahçeli, daha önce sıklıkla 18 Haziran 2023'te yapılacağını söylediği seçim tarihi konusunda da yeni mesajlar verdi. Bu kez temkinli davranan MHP lideri, "İster zamanında yapılsın, ister öne alınsın. Hazırız" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 vekilin oyu ya da Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. İki yol da hukukidir. Altılı Masayı oluşturan partilerin 6 Nisan'dan önceki seçime sıcak bakıp, sonrası için ipe un sermesi demokratik değildir. Muhalefetin karmaşa içinde olduğundan dolayı iradesizliği saklanamaz durumdadır. Sorgulanan amaçlarıyla uzlaşma vasatına yanaşmaları son derece güçtür. Zillet ittifakı hazım ve özümsemede ciddi zaafı vardır. Bu ittifakın Türkiye'ye güveni yoktur."

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Cumhuriyet'in ilan gününe gelene kadar dağ gibi engeller aşılmış, en vahşi kuşatlamalar yarılmış, en çetin tuzaklar bozulmuş, en şiddetli operasyonlar tesirsiz hale getirilmiştir. Aziz vatan topraklarında musibet ve melanetin başı, Türk milletinin kahramanlığıyla ezilmiştir. Belki çok bedel ödedik, belki çok badireden geçtik, ancak milletimizin istiklal sevdasıyla içimizde ve dışımızda yuvalanmış Türk düşmanlarının da nefes borusunu kestik.

2023 yılı, 1923'ün kuruluş ruhunu, kurucu şuurunu tedarik etmiş, 'Türkiye Yüzyılı' ile birleşmiş ve bütünleşmiştir. Bu yıl, Türk tarihinin bir kavşak, bir kader noktasıdır. Geride kalan 2022, lider ülke Türkiye'nin hazırlık evresi, 2023 ise devreye girme senesidir. Lider ülke Türkiye yükseliş, kuvvet, zenginleşme, büyüme, kalkınma, zirveye tırmanmadır.

'HAK, HAK SAHİBİNE İADE EDİLECEK'

Ülkemiz bilhassa diplomaside altın bir yıl yaşamıştır. Küresel ekonomi resesyon girdabına düşmüşken, Türkiye en çok büyüme kaydeden birkaç ülkeden biri olmayı başarmıştır. İhracatta rekorlar kırılmış, muazzam yatırımlar yapılmış, terörle mücadelede takdire şayan sonuçlar alınmıştır. Kronik ve kemikleşen sorunlara neşter vurulmuştur. EYT'li 2 milyon vatandaşımızın yaş sınırına takılmaksızın sorunları giderilmiştir. Bu mesele gündemden tamamen çıkmış olacaktır. MHP ve Cumhur İttifakı, TBMM'de gereğini gecikmeksizin yapacak, hak, hak sahibine iade edilecektir. Asgari ücret 2022 yılının ocak ayına göre neredeyse yüzde 100 zamla 8 bin 500 liraya çıkarılması, sosyal konut desteği toplumsal rahatlamayla birlikte 2023'ün çok daha güzel olacağının habercisi niteliğindedir.

'MHP'NİN SİYASİ ŞEREF VE ONURUNA MUSALLAT OLAN KEPAZELERİ AFFETMEYECEĞİZ'

Önümüzü kesmek için pusu kuranlar yine olacaktır, bu beklenmelidir. 2023'ün muazzez hedeflerini lekelemek, yürüyüşümüzü sekteye uğratmak için tetikte bekleyen menfaat çeteleri yine şanslarını deneyeceklerdir. Fakat kimse sabrımızı yanlışa yorumlamasın. Kimse suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkışmasın. Kötü niyetini bildiğimiz odakların bizimle aşık atması, bize ayar verme küstahlığına tevessül etmeleri sonuç vermeyecek, yapılan hesaplar ters tepecektir. Bunların ortaklaşa ezberleri, bizim ise el sürülmemiş hayallerimiz vardır. Habire nefret ve nifak kusan hayasızlara 2023'ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz. Üç hilali de yargılatmayacağız. MHP'nin siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz. Siyah örtüye bürünüp, yüreksizce yüksekten konuşanlara herkes bilsin ki, eyvallahımız olmaz, itibarımız olmaz. Bunlarla da hiç işimiz olmaz.

Defalarca açılıp asidi kaçmış gazoz gibisiniz. Hiç de tat vermiyorsunuz. Doğru koşan yorulmaz. Doğruluk dost kapısıdır. Doğrudan şaşmayız, ahlaktan sapmayız.

'İSTER ZAMANINDA İSTER ÖNE ALINSIN, İKİSİNE DE VARIZ'

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde aziz milletimizin seçimiyle hem 13'üncü Cumhurbaşkanı'nı hem de 28'nci dönem milletvekilleri belirlenecektir. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında ister erkene alınsın biz iki seçeneğe hazırız. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 vekilin oyu ya da Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. İki yol da hukukidir. Altılı Masayı oluşturan partilerin 6 Nisan'dan önceki seçime sıcak bakıp, sonrası için ipe un seRmesi demokratik değildir. Muhalefetin karmaşa içinde olduğundan dolayı iradesizliği saklanamaz durumdadır. Sorgulanan amaçlarıyla uzlaşma vasatına yanaşmaları son derece güçtür. Zillet ittifakı hazım ve özümsemede ciddi zaafı vardır. Bu ittifakın Türkiye'ye güveni yoktur.

KILIÇDAROĞLU'NA: ADAYSAN AÇIKLA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2022'nin son günlerinde 'Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ne zaman belirlenecek' sorusuna, 'Kim olacak diye en garipsediğimiz olay bu' diyerek kaçak güreştiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Milletimiz zillet ittifakının kimi Cumhurbaşkanı adayını öğrenmesin mi? Gizlenen nedir? Sayın Kılıçdaroğlu, adaysan çık açıkla, değilsen adayınız kim ondan bahset.

'FIRTINA KOPARSA BİZDE YAPRAK KIPIRDAMAZ'

Bu zillet ittifakı şu saatten sonra fırtına koparsa bizde yaprak kıpırdamaz. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması altılı masada deprem yaratmaktadır. Bir isim üzerinde söz birliği sağlayamayan partilerin Türkiye'nin geleceğini şekillendirmeleri şüphesiz aklın alamayacağı bir garabettir. Kılıçdaroğlu'nun ergenler gibi 'Loading' mesajıyla meşgul olması pişkinliğin alametidir. Yüklenen milletin zillete soracağı hesabıdır.

Sosyal ve ekonomik sorunların hepsi bitecek. Yoksulluğun kökünü terör gibi kurutacağız.

'KILIÇDAROĞLU NE YAPSA NAFİLE'

Zillet İttifakı, Türkiye'nin ayağına vurulmak istenen küflü zincirdir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin üstünde bir güç ve kudretten de bahsedilemez. Zillat İttifakı'nın siyaseti, teslimiyetçiliğin lobi faaliyetidir. Bunlardan hayır gelmez. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafile. İP'çiler, DEVA'cılar, Serokçu'lar, bilimum sol ve bölücü mihraklar neyle uğraşsınlar uğraşsın boşunadır. Türk milletini geçemezler.

Cumhur İttifakı, 85 milyon Türk vatandaşının gurur duyacağı esenlik, ekonomik gelişmişlik içinde yaşayacağı Türkiye'nin güvencesidir. Parlamenter sistem günahıyla, sevabıyla miadını doldurdu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi köklü bir reform olarak milletimize mal olmuştur. Zillet İttifakı şuursuzdur, derin bir gaflet çukurundadır. Zillet İttifakı, milletimizin beklentilerini, devletimizin yüksek hedeflerini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne neden gerek duyulduğunu anlamaktan mahrumdur.

'HİÇBİR DEDİKODUYA ALDIRIŞ ETMEYECEĞİZ'

MHP olarak siyasi çalışmalarımızı tüm vatan sathında sürdüreceğiz. Hiçbir dedikoducuya aldırış etmeyeceğiz. Varlığımızdan, mücadelemizden ürken, çekinen, davamızı haksız ve şerefsizce suçlamaya çalışanlar vardır, takibimiz altındadırlar. Fiyatını kuruşu kuruşuna hesapladığımız, ancak beş kuruş etmeyecek olanların duygu sömürülerine, tahriklerine asla boyun eğmeyeceğiz. Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile... Biz haktan ve hakikatten yana duran gönül erleriyiz. Beğenmediğimiz, benimsemediğimiz hiçbir söz ve telkine kulak asmayız."