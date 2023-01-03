Kübra Par: Erdoğan erken seçim kararı alarak Meclis’i feshedebilir

Kübra Par, AKP'li bazı isimlerle konuştuğunu söyleyerek, seçimlerin erkene alınacağını ve erken seçim tarihi olarak 7 Mayıs veya 14 Mayıs'ın öne çıktığını yazdı.

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Kübra Par: Erdoğan erken seçim kararı alarak Meclis’i feshedebilir

Habertürk yazarı Kübra Par, 18 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerin öne alınmasına yönelik tartışmalar konusunda AKP'de eğilimin, Meclis'in feshedilmesi yönünde olduğunu söyledi.

"Seçim tarihinin 18 Haziran’dan önce yapılacağı neredeyse kesin gibi" diyen Par, seçimlerin Ramazan Bayramı'nın ardından yani 23 Nisan sonrası bir gün olabileceğini belirtti. 

AKP'nin önde gelen birkaç ismiyle konuştuğunu aktaran Par, şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefetin, '6 Nisan sonrası bir tarihe destek vermeyiz' açıklaması nedeniyle Meclis’in erken seçim kararı alma ihtimalinin zor olduğunu görüyorlar.

'Cumhurbaşkanımız onlara koz vermektense kendisi erken seçim kararı alarak Meclis’i feshetmeyi seçebilir. Bu ihtimal daha güçlü görünüyor' diyorlar.

Peki nihayetinde hangi tarihte olur? 

7 Mayıs veya 14 Mayıs tarihi öne çıkacak gibi görünüyor."

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