CHP'den enflasyon tepkisi: Memurun ve emeklinin belini kırdılar

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 1,18 arttı. Bu artışa rağmen kasımda yüzde 84,39 olan yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 64,27’ye geriledi. Memur ve emeklilerin maaş zammını belirleyecek son 6 aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Ağbaba, şunları kaydetti:

“TÜİK’in Makyajlı verilerine baz etkisi de eklenince 2023 yılının ilk 6 ayı için memura ve emekliye verilecek zam farkı yüzde 16,4 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 64,27’ye gerilerken aylık enflasyondaki artış ise sadece yüzde 1,18 ile sınırlı kaldı.

2015 yılında ortalama memur aylığı asgari ücretin 2,4 katı iken 2023 yılı için ortalama memur aylığı yüzde 16,4’lük zam ile asgari ücretin 1,28 katına geriledi. TÜİK, tüm ücretleri asgari ücret seviyesine çekmekte.

“ENFLASYONUN DEĞİL MEMURUN VE EMEKLİNİN BELİNİ KIRDILAR”

İktidar yetkilileri memura ve emeklilere daha önce resmi enflasyon üzerinde zam verileceğini açıklamıştı. Şuan resmi zam oranı yüzde 16,4. İktidar yetkilileri muhtemeldir ki birkaç puan ek zam verip memurlarımıza ve emeklilerimize resmi enflasyonun üzerinde zam verdik açıklaması yapacaktır. Yıl boyunca enflasyonun altında ezilen memur ve emeklilerimize verilecek birkaç puanlık ek zam, memur ve emeklilerimizin sofradaki kaybını telafi etmeyecektir. Enflasyonun değil memurun ve emeklinin belini kırdılar. TÜİK adım adım tüm ücretleri asgari ücret seviyesine çekmekte kararlı.

İktidara çağrımız; memur ve emeklilerimize bir kaç puanlık ek zam sefaleti değil asgari ücret artışı kadar zam verilmelidir. Memur ve emeklilerimizin sofrasındaki kayıplar ancak ve ancak bu şekilde telafi edilir.”

Kaynak: ANKA