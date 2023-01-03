AKP tarihine geçti: Mustafa Şentop dünyayı 7 kez turladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP iktidarları döneminde görev yapan Meclis başkanları içinde en çok yurt dışı ziyareti yapan isim oldu. Şubat 2019’da başladığı Meclis Başkanlığı görev süresinin yaklaşık bir yılı uluslararası uçuşların sınırlandırıldığı pandemi dönemine denk gelen Şentop, geride kalan 46 ayda 58 yurt dışı gezisinde 35 farklı ülkeye gitti.

Bu gezilerin toplam uçuş süresi 356 saat, yani aralıksız hesaplandığında 15 gün sürerken Şentop’un kat ettiği mesafe 300 bin kilometreye yaklaştı.

AKP DÖNEMLERİNDE EN ÇOK YURT DIŞI GEZİSİNE KATILAN İSİM ŞENTOP

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti iktidarları döneminde görev yapan Meclis başkanlarının beraberinde bir parlamento heyetiyle gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerini sordu. CHP’li Özel’in soru önergesine yanıt veren TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 2002 yılından bugüne görev yapan Meclis başkanlarının yurt dışı gezi karnesini ortaya koydu.

Yanıta göre TBMM başkanlarından 56 ay görev yapan Bülent Arınç 41, 24 ay görev yapan Köksal Toptan 25, 23 ay görev yapan Mehmet Ali Şahin 23, 47 ay görev yapan Cemil Çiçek 54, 4 ay görev yapan İsmet Yılmaz 2, 31 ay görev yapan İsmail Kahraman 19, 7 ay görev yapan Binali Yıldırım ise 7 yurt dışı ziyareti yaptı.

24 Şubat 2019’da Meclis Başkanı olan Mustafa Şentop ise AK Parti iktidarları döneminde en çok yurt dışı ziyareti yapan Meclis Başkanı oldu. 46 aylık görev süresinin bir yılı korona virüsü pandemisi dönemine denk gelen Şentop, uçak seferlerinin uzun süre yapılamamasına rağmen 58 yurt dışı gezisine katıldı. Şentop bu sayı ile 54 yurt dışı gezisi yapan Cemil Çiçek’i geçerek en çok yurt dışı gezisi yapan Meclis Başkanı oldu. Öte yandan Şentop, Türkiye’de 48 yurt dışı heyetini de ağırladı.

35 FARKLI ÜLKEYE GİDEN ŞENTOP’UN EN SIK GİTTİĞİ İKİ ÜLKE: KUZEY MAKEDONYA VE AZERBAYCAN

27’nci yasama dönemiyle birlikte Meclis Başkanlığı görevine başlayan Mustafa Şentop’un ilk yurt dışı ziyareti Mart 2019’da KKTC’ye oldu. 2019’da 19 yurt dışı ziyareti gerçekleştiren Şentop’un pandeminin etkisini gösterdiği ve uçuşların sınırlandırıldığı 2020 yılında ise 2 yurt dışı programı gerçekleşti. 2021’de 15, 2022’de ise 22 yurt dışı programına katılan Meclis Başkanı Şentop’un en sık ziyaret gerçekleştirdiği iki ülke ise Kuzey Makedonya ve Azerbaycan oldu.

Buna göre Meclis Başkanı Şentop 46 aylık görev sürecinde 7’şer kez Kuzey Makadonya ve Azerbaycan’a gitti. Katar, KKTC, Sırbistan’a 3’er ziyaret yapan Şentop, Avusturya, Yunanistan, Bosna-Hersek, Kazakistan ve İspanya’ya ise 2’şer ziyaret gerçekleştirdi.

‘EN UZAK ADRES MEKSİKA’

En uzak ziyareti 11 bin 575 kilometre uzaklıktaki Meksika’ya gerçekleşen Şentop’un bir defa ziyaret ettiği ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Türkmenistan, Hırvatistan, Endonezya, Malezya, Macaristan, Moldova, Kırgızistan, Slovenya, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Karadağ, Polonya, İtalya, İran, Kuveyt, Pakistan, Arnavutluk, Cibuti, Japonya, Fransa, Moğolistan, Rusya, Irak ve Fas.”

ARALIKSIZ 15 GÜN UÇTU

Meclis Başkanı Şentop’un 58 yurt dışı ziyaretinin uçuş süresi de olukça fazla sürdü. 15 saate yakın Meksika, 12 saate yakın Endonezya, 11 saate yakın da Japonya’ya ziyaret için uçakta zaman geçiren Şentop, gidiş dönüş rotası da kabaca hesaplandığında neredeyse 360 saate yakın uçuş gerçekleştirdi. Bu hesaba göre Meclis Başkanı yurt dışı ziyaretleri için aralıksız 15 gün uçakta vakit geçirmiş oldu.

DÜNYAYI YAKLAŞIK 7 KEZ TURLADI

Meclis Başkanı Şentop, yoğun yurt dışı mesaisi sürecinde gidiş ve geliş kilometresi de hesaplanınca toplam kuş uçuşu 267 bin 986 kilometre mesafe kat etti. Afrika, Asya, Güney Amerika ve Avrupa kıtalarındaki ülkelere ziyaretlerini gerçekleştiren Şentop, dünyanın Ekvator çevresinin yaklaşık 40 bin kilometre hesaplanmasıyla, gezegenin çevresini 7 kere turlamış oldu.