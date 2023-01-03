Zafer Partisi'ne 'Escobar' davası: 'Soylu, Escobar diye biz demedik, siz söylüyorsunuz'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Bursa İl Başkanlığı’na "Escobar" davası açıldığını duyurdu. Özdağ, “Bursa il Başkanlığı Zafer Partisi Genel Merkezinin yolladığı pankartı astı. Dava açacaksanız bana açın” dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Bursa İl Başkanlığı’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya "Escobar" dediği iddiası ile dava açıldığını duyurdu.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Özdağ, “Bursa il Başkanlığı Zafer Partisi Genel Merkezinin yolladığı pankartı astı. Dava açacaksanız bana açın” dedi.
Özdağ devamında, “Ayrıca Soylu, Escobar diye biz demedik, siz söylüyorsunuz. Nereden biliyorsunuz?” diye belirtti.
Özdağ’ın paylaşımı şöyle:
Zafer Partisi Bursa il başkanlığına Süleyman Soylu’ya Escobar dediği iddiası ile dava açılmış.Bursa il Başkanlığı Zafer Partisi Genel Merkezinin yolladığı pankartı astı. Dava açacaksanız bana açın.Ayrıca Soylu, Escobar diye biz demedik, siz söylüyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? pic.twitter.com/EICs75kvhu— Ümit Özdağ (@umitozdag) January 3, 2023