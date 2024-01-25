İsmail Saymaz: CHP Genel Merkezi'nin önceki geceye kadar bir büyükşehirde İYİ Parti'den jest beklediğini öğrendim

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Merkezi'nin önceki geceye kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için İYİ Parti'den jest beklediğini ileri sürdü. Saymaz, "Fazla mı iyi niyetliler... Yoksa göründüğünden daha mı saflar? Bilemedim" dedi.

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İsmail Saymaz: CHP Genel Merkezi'nin önceki geceye kadar bir büyükşehirde İYİ Parti'den jest beklediğini öğrendim

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri sonrası 'hür ve müstakil siyaset' iddiasıyla CHP ile yollarını ayıran İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için Turhan Çömez'i aday olarak göstermesini köşesine taşıdı.

"İYİ Parti, CHP ile ittifakı savunan Çömez'i aday çıkararak, AK Parti'nin elini rahatlattı. Çömez, AK Partililerden çok, milliyetçi ve sosyal demokrat seçmenden oy alabilecek bir siyasetçi. Giden, yine muhalefetten" diyen Saymaz, şöyle devam etti:

"Bu arada, CHP Genel Merkezi'nin önceki geceye dek İYİ Parti'den Balıkesir için jest beklediğini öğrendim. Fazla mı iyi niyetliler... Yoksa göründüğünden daha mı saflar? Bilemedim."

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