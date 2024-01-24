Akşener, Meclis'te açıkladı: İYİ Parti'nin İBB Başkan Adayı belli oldu

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Belediye başkan adaylarımız önemli bir yolculuğa çıkıyorlar" diyen Akşener, İsveç’in NATO üyeliğine Cumhur İttifakı’nın onay vermesine de tepki gösterdi.

Akşener devamında, “Öyle bir oylama yaşadık ki adeta turnusol kağıdı niteliğindeydi, nice tornistanları izledik” dedi.

Akşener konuşmasında, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Buğra Kavuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ise Turhan Çömez olduğunu açıkladı. Akşener, Sincan'da da Fatih Koca'yı aday gösterdiklerini belirtti.

Akşener'in açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Dün Gazi Meclisimizde gerçekleşen oylamaya değinmek istiyorum. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü İYİ Parti'nin hayır oyuna rağmen Cumhur İttifakı ve CHP'nin oylarıyla kabul edildi. Milli güvenliğimiz için talep ettiğimiz hususlar yerine getirilmemiş, kabul edilebilir adımlar atılmamış olmasına rağmen, ülkemizin elindeki koz elimizden uçup gitti. Biz İYİ Parti olarak bu konuda en başında ne söylediysek onun savunucusu olduk. NATO'nun genişleme sürecini önemli bulsak da Türkiye'nin çıkarları, onuru ve saygınlığı bizim için önemliydi. Öyle bir oylama yaşadık ki adeta turnusol kağıdı niteliğindeydi, nice tornistanları izledik.

İYİ Parti olarak dün milletimize bir kez daha gösterdik ki; ülkesinin çıkarlarını, onurunu ve saygınlığını her şeyin üzerinde gören bir İYİ Parti var. Hür ve müstakil düsturuyla Türk milletinin meşalesini tutanlar var.”

"EMEKLİ MAAŞLARINI ASGARİ ÜCRETLE EŞİTLEYİN"

Çirkin anlayış siyaseti esir almış durumda. Bu siyaset anlayışı 21 yıldır milletimize hiçbir şey vermedi, vermiyor. Türkiye gerçekleri konuşamadıkça, yalan sarmallarında çok daha büyük sorunlara doğru sürükleniyor.

Neymiş vatandaş, açıklanan enflasyonun iki katını hissediyormuş. Yani TÜİK enflasyon rakamlarını açıklıyor ama biz iki katını hissediyormuşuz. İstatistik kurumu değil, meteoroloji enstitüsü. Aradaki farkın sebebi de Balkanlar'dan gelen yüksek enflasyon dalgası ve ya döviz kurlarındaki nem oranı değil; tüketim alışkanlıkları ve harcama kalıplarıymış. Yani sorun 85 milyondaymış. İşte Türkiye'nin en önemli kurumlardan birinin düşürüldüğü durum.

Milletin tüketim alışkanlıkları yanlış demek, 'ekmek bulamıyorsan tuğla ye' demekle aynı şeydir. Hiç suçu vatandaşa atıp işin içinde sıyrılmaya kalkmayın. TÜİK bir itirafta bulunmuş. Yani enflasyonun yüzde 64,7 değil, yüzde 129,4 olarak vatandaşa yansıdığını açıklamış. Size düşen maaş zamlarını bir an önce güncellemektir. Buyurun size milletin hissettiği gerçek enflasyon. Hodri meydan.

Şayet asgari ücret, asgari ücretse emekli maaşı nasıl asgari ücretin altında olabiliyor? 3 yıldır emekli maaşlarını asgari ücretle eşitleyin çağrısı yapıyoruz. Emeklilerimiz için her geçen gün kötüleşen tabloyla karşı karşıyayız. Daha 10 yıl önce asgari ücretin yüzde 24 üzerinde maaş alan emeklilerimiz bugün neredeyse asgari ücretin yarısı kadar maaş alıyor."