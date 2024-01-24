CHP'li isimden dikkat çeken açıklama: 'Başak Demirtaş’ın aday olmasını istemeyiz'

Edirne Cezaevi’nde 7 yıldır tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin "Halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" açıklaması siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Başak Demirtaş’ın bu açıklamasının yankılarının yakından takip edildiği, sonuçlarına dair öngörülerin dile getirildiği partilerden biri Cumhuriyet Halk Partisi. Zira DEM Parti ile CHP arasında ‘yerel seçimlerde güç birliği’ arayışı, heyetler arası görüşmelerle devam ediyor. Görüşmelerde şimdiye kadar net bir sonuç alınmamış olsa da heyetler, İstanbul başta olmak üzere pek çok batı kentinde güç birliğinin sağlanabilmesi için mesai harcıyor. Tablo böyleyken Başak Demirtaş’ın yaptığı bu açıklama, "İstanbul’da dengeler değişecek mi?", “Başak Demirtaş aday olursa İmamoğlu kazanabilir mi?”, “DEM Parti, CHP ile iş birliği görüşmeleri devam ediyor olmasına rağmen Başak Demirtaş’ı aday göstermeyi gündemine alır mı?” gibi soruları akıllara getirdi.

‘BAŞAK DEMİRTAŞ’IN ADAY OLMASINI ELBETTE İSTEMEYİZ’

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; Selahattin Demirtaş’ın siyasi bir fenomen olduğunu söyleyen bir CHP’li yetkili, “Demirtaş 7 yıldır tutuklu bulunan, tabanında tartışmasız çok güçlü etkisi olan bir siyasetçi. Başak Demirtaş da onun emaneti. Aday olması halinde sonuçlara mutlaka etkisi olacaktır. Dolayısıyla aday olmasını elbette istemeyiz” diye konuştu.

Bir başka CHP’li yetkili DEM Parti’nin İstanbul’da ve başka kritik yerlerde CHP’ye, CHP adaylarına kaybettirecek bir hamle yapacağını düşünmediğini ifade etti ve “Devam eden sürecin bozulacağını da, köprülerin atılacağını da sanmıyorum” dedi. CHP’li yetkili, Başak Demirtaş’ın adaylığının kesinleşmesi halinde İstanbul’da dengelerin değişebileceğini de söyledi.

‘BİZİM DEMEMİZLE OLMAZ, DEM PARTİ’NİN İÇ MESELESİ GİBİ GÖRÜNÜYOR’

Başak Demirtaş’ın açıklamasının DEM Parti’nin iç meselesi gibi gözüktüğünü ifade eden bir CHP’li yetkili, “Muhtemelen Başak Demirtaş’ın açıklaması ile ilgili iki parti arası temaslar olacaktır. Yerel seçimlere, siyasete etkisine dair görüşler iletilecektir ama bizim dememizle olmaz. Çünkü bu mesele DEM Parti’nin iç meselesi gibi görünüyor” değerlendirmesini yaptı.