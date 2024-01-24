İddia: Muharrem İnce, iki büyükşehirde CHP'yi destekleyecek

Adaylıktan çekilmek durumunda kaldığı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden aylar sonra sessizliğini kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında "Cuma gününe kadar sabretmenizi rica ediyorum. Her şey memleket için" sözleriyle bozan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle ilgili yeni bir iddia ileri sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'ın haberine göre Memleket Partisi kurmayları, CHP'yle geniş çapta bir işbirliği zemini oluşmadığını, ancak İnce'nin cuma günü yapılacak CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında adaylarının netleşmesinin ardından yalnızca İstanbul ve Ankara'da ana muhalefet partisine destek vereceğini söylediler.

Öte yandan kulislerde CHP'den gelen ekibin 'CHP ile tam birleşmeyi' istediği, siyaset yaşamına Memleket Partisi ile başlamış akademisyenlerden oluşan grubun ise bu görüşe karşı çıktığı ileri sürülüyor.

İnce, bugün yapılacak MYK toplantısında bir karara varacak.