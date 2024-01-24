İddia: Muharrem İnce, iki büyükşehirde CHP'yi destekleyecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin İstanbul ve Ankara'da CHP'ye desteğini açıklayacağı ileri sürüldü.

Son Güncelleme:
İddia: Muharrem İnce, iki büyükşehirde CHP'yi destekleyecek

Adaylıktan çekilmek durumunda kaldığı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden aylar sonra sessizliğini kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında "Cuma gününe kadar sabretmenizi rica ediyorum. Her şey memleket için" sözleriyle bozan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle ilgili yeni bir iddia ileri sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'ın haberine göre Memleket Partisi kurmayları, CHP'yle geniş çapta bir işbirliği zemini oluşmadığını, ancak İnce'nin cuma günü yapılacak CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında adaylarının netleşmesinin ardından yalnızca İstanbul ve Ankara'da ana muhalefet partisine destek vereceğini söylediler.

Öte yandan kulislerde CHP'den gelen ekibin 'CHP ile tam birleşmeyi' istediği, siyaset yaşamına Memleket Partisi ile başlamış akademisyenlerden oluşan grubun ise bu görüşe karşı çıktığı ileri sürülüyor.

İnce, bugün yapılacak MYK toplantısında bir karara varacak.

Ankara'da son anket: Mansur Yavaş önde, Turgut Altınok'la arasındaki fark dikkat çekiciAnkara'da son anket: Mansur Yavaş önde, Turgut Altınok'la arasındaki fark dikkat çekiciGündem

Etiketler
Muharrem İnce CHP İstanbul Ankara
Son Güncelleme:
Camdaki Kız final yapınca veda etmişti! Yeni dizisi ve tarihi duyuruldu Camdaki Kız final yapınca veda etmişti! Yeni dizisi ve tarihi duyuruldu
Dikkat çeken atama: 'Erdoğan'ın hemşehrisiydi, 'yeri sağlam' deniliyordu, 'kudretli' halini HSK sonlandırdı' 'Erdoğan'ın hemşehrisiydi, 'kudretli' halini HSK sonlandırdı'
Tüm şubeleri kapatılacak... O market zinciri için iflas kararı Tüm şubeleri kapatılacak... O market zinciri için iflas kararı
Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da son anket: Mansur Yavaş önde, Turgut Altınok'la arasındaki fark dikkat çekici Mansur Yavaş önde, Turgut Altınok'la arasındaki fark dikkat çekici
Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel görüşmesinin perde arkası: Detaylar ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel görüşmesinin perde arkası
Dikkat çeken atama: 'Erdoğan'ın hemşehrisiydi, 'yeri sağlam' deniliyordu, 'kudretli' halini HSK sonlandırdı' 'Erdoğan'ın hemşehrisiydi, 'kudretli' halini HSK sonlandırdı'
Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
İddia: Muharrem İnce, iki büyükşehirde CHP'yi destekleyecek İddia: Muharrem İnce, iki büyükşehirde CHP'yi destekleyecek