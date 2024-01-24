Dikkat çeken atama: 'Erdoğan'ın hemşehrisiydi, 'yeri sağlam' deniliyordu, 'kudretli' halini HSK sonlandırdı'

Gazeteci Tolga Şardan, Rizeli olması sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hemşehriliği olan, bu nedenle yerinin sağlam olduğu belirtilen savcının, HSK tarafından tenzili rütbe sayılabilecek yeni bir göreve atandığını söyledi.

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Dikkat çeken atama: 'Erdoğan'ın hemşehrisiydi, 'yeri sağlam' deniliyordu, 'kudretli' halini HSK sonlandırdı'

T24 yazarı Tolga Şardan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu belirtilen ve geçtiğimiz aylarda suç örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'la ilgili soruşturmayla ilintili bir gelişmeyi kaleme aldı.

Ankara Adliyesi'nde ilginç ve önemli bir atama yaşandığını dile getiren Şardan, bunun Kaplan soruşturmasını yürüten Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Bürosu bünyesinde yapıldığını söyledi.

Gazeteci, "Bürodan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Yıkılmaz, HSK kararnamesinde bu görevinden alındı. Tenzili rütbe sayılacak konumda yeni bir göreve, Yargıtay Savcılığı'na atandı" bilgisini verdiği yazısında şunları kaydetti:

'ERDOĞAN'IN HEMŞEHRİSİYDİ, HSK 'KUDRETLİ' HALİNİ SONLANDIRDI'

"Yıkılmaz, oldukça geniş yetkileri olan bir başsavcı vekiliydi. Rizeli olması sebebiyle aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hemşehriliği söz konusuydu. Bu nedenle yerinin sağlam olduğu yorumları da yapılıyordu. Ancak HSK, geçen aralıktaki son kararnamesinde hiç beklenmeyecek biçimde Yıkılmaz'ın 'kudretli' halini sonlandırdı.

Yargı çevrelerinde, söz konusu tayin ilginç bulundu. Yargıtay Savcısı yapılan Yıkılmaz, bu atamaya HSK nezdinde dilekçeyle itiraz etti. Mevzuata göre Yıkılmaz'ın bu hakkı vardı. Ancak HSK, Yıkılmaz'ın bu itirazına uygunluk vermedi. Ve Yıkılmaz, Ankara Adliyesi'yle vedalaşıp, Yargıtay'daki savcılık görevine 'merhaba' dedi. (...)"

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