Karar Resmi Gazete'de: Yargıtay üyeliğine 4 yeni isim

Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay üyeliğine 4 yeni ismin seçilmesine ilişkin HSK Genel Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Karar Resmi Gazete'de: Yargıtay üyeliğine 4 yeni isim

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı Genel Kurulunca, Yargıtaydaki 4 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça Yargıtay üyeliğine seçildi.

Karar Resmi Gazete'de: Yargıtay üyeliğine 4 yeni isim - Resim : 1

Kaynak: AA

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