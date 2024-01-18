Tüfekle vurdu, olayı ihbar ettikten sonra teslim oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tüfekle vurduğu şahsı ağır yaralayan şüpheli, olayı ihbar ettikten sonra karakola giderek teslim oldu.

Tüfekle vurdu, olayı ihbar ettikten sonra teslim oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesinden ötürü aralarında husumet bulunan T.K. ile E.B. tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., yanındaki tüfekle T.K.’ye ateş açtı.

T.K. ağır yaralanırken, şüpheli ise polisi arayıp olayı ihbar ettikten sonra karakola giderek teslim oldu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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