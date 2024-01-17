İYİ Parti'den ilk kez RTÜK üyesi seçildi

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan RTÜK için üye seçiminde, İYİ Parti kontenjanından Ahmet Can Buğday seçildi.

İki haftalık aranın ardından çalışmalarına başlayan TBMM Genel Kurulu'nda TSK'nın görev süresini uzatan Aden Körfezi tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) üye seçimi yapıldı.

İYİ Parti kontenjanına düşen bir üyelik için yapılan seçimde İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı olan İST-Güven Genel Müdürü Ahmet Can Buğday'ı aday gösterildi. Genel Kurul'daki oylamanın ardından Buğday'ın seçilmesiyle birlikte İYİ Parti ilk kez RTÜK'e üye göndermiş olacak.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, 2022'de yapılan RTÜK seçiminde de Meclis'teki sandalye sayısının karşılığı olarak RTÜK'e üye gönderme hakkı bulunan İYİ Parti, CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılmasının ardından bu hakkını kaybetmişti. Böylece AKParti RTÜK'e bir üye daha göndermişti.

İYİ Parti'nin adayı Buğday, yaş haddinden görevi sona eren ve Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan DEM Parti'nin RTÜK üyesi Ali Ürküt'ün yerine göreve başlayacak.