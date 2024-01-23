TBMM kararının ardından İsveç Başbakanı: NATO'ya bir adım daha yaklaştık
İsveç Başbakanı Kristersson, TBMM'nin ülkesinin NATO'ya katılım protokolüne onay vermesinin ardından yaptığı paylaşımda "Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık" dedi.
TBMM Genel Kurulu, İsveç'in NATO'ya katılmasına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini oy çokluğuyla kabul etti.
İsveç Başbakanı İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, kararın hemen ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Kristersson "Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya katılımı lehinde oy kullanması olumlu." ifadelerini kullandı.