İsveç'in NATO'ya üyeliği TBMM'de kabul edildi

İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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İsveç'in NATO'ya üyeliği TBMM'de kabul edildi

İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

55 RET OYU

Oylamaya katılan 346 vekilden 287’si kabul, 55’i ret oyu kullanırken, 4 vekil de çekimser kaldı.

Yaklaşık dört saat süren oturumun ardından Teklife, AKP, MHP ve CHP grubu “evet” oyu verirken, İYİ Parti Grubu “hayır” oyu kullandı. Saadet Grubu’nda ise Saadet Partililer “hayır”, Gelecek Partililer ise “evet” dediler.

DEM PARTİ’DEN PROTESTO

DEM Parti milletvekillerinin büyük bir kısmının tepki gösterip oylama sırasında salondan ayrıldıkları görülürken, bir kısmı ise “hayır” oyu verdi.

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