Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD Deprem) Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD Depremden yapılan açıklamaya göre deprem Göksun'da kaydedildi.
Saat 01:15:53'te kaydedilen depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi.
Depremin gerçekleştiği noktaya dair şu bilgiler paylaşıldı: Enlem:38.01917 N Boylam:36.39944 E