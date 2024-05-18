Batman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Batman'da petrol sahasında çalışan 3 işçi elektrik akımına kapıldı. Olayda işçilerden biri hayatını kaybederken, yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.

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Batman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Batman’ın Beşiri ilçesinde petrol sahasında çalışan 3 işçi elektrik akımına kapıldı, işçilerden biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Beşiri ilçesine bağlı Beşpınar köyü yakınlarındaki Türkiye Petrollerine ait Çakıllı Petrol Sahasında elektrik direği dikimi yapan 3 işçi elektrik akımına kapıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde işçilerden İrfan Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken yaralı işçiler de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Resim : 1

Kaynak: İHA

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