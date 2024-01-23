Özgür Demirtaş'tan 'kemer' tepkisi: "Bu da size dert olsun"

Ekonomist Özgür Demirtaş, "30 bin liralık kemer" taktığı iddialarına, "Tam bir trol kanal haberi. Bu da size dert olsun" diyerek tepki gösterdi.

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Özgür Demirtaş'tan 'kemer' tepkisi: "Bu da size dert olsun"

Ekonomist Özgür Demirtaş "30 bin liralık kemer" iddiasına "Çaldım mı? Çırptım mı? Vergi mi kaçırdım? Hepsinin hayır olduğunu biliyorsunuz. Bu da size dert olsun" şeklinde cevap verdi.

Ekonomist Özgür Demirtaş’ın kemerinin 30 bin lira olduğu iddia edilmişti.

Özgür Demirtaş söz konusu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Demirtaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Tam Bir TROL kanal haberi. Ben Çaldım mı? Ben Çırptım mı? Ben Vergimi Ödemedim mi? Hepsinin yanıtının HAYIR olduğunu biliyorsunuz. Bu da size DERT olsun”

Özgür Demirtaş'tan 'kemer' tepkisi: "Bu da size dert olsun" - Resim : 1

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