Kulislerde son konuşulanlar: Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı görevden alacak mı, son toplantıda morali nasıldı?

Kulislerden gelen son duyumlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı görevden almayacağı yönünde. Erkan'ın Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında da neşeli olduğu ifade ediliyor.

Kulislerde son konuşulanlar: Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı görevden alacak mı, son toplantıda morali nasıldı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili olarak öne sürülen iddialar ve akabinde kamuoyuna yansıyan 'bilgiler', ülke gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. En merak edilenlerin başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir tavır izleyeceği konusu yer alıyor.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın kulislerden aktardığı 'taze' duyumlara göre Erdoğan'ın Erkan'ı görevden almayacağı belirtiliyor.

Ankara'da AKP kaynakları Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın işinin başında olduğunu vurgularken piyasaları rahatsız edebilecek bir istifanın söz konusu olmadığını söylüyor.

MORALİ NASILDI?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın neşeli olduğu anlatıldı.

Beştepe'de Gaye Erkan üstünden yürütülen tartışmaların en azından seçimlere kadar rafa kalktığı ve ekonomi yönetiminde bir değişiklik ihtimalinin olmadığı konuşuluyor.

Erdoğan ve ekibinin seçim öncesi piyasalarda dalgalanmaya yol açacak bir uygulamaya girişmeyeceklerine kesin gözüyle bakılıyor.

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