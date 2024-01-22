Yozgat'ta ekmeğe zam

Yozgat'ta 210 gram somun ekmek fiyatı bugün itibarıyla 6,5 liradan 8 liraya yükseldi. Kentin yöresel lezzetlerinden olan parmak çörek ise 7 liradan 9 liraya çıktı.

Yozgat'ta ekmeğe zam

Fırıncılar, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle zam talebinde bulunmuşlardı. Zam talebinin ardından fırıncılar odasının yaptığı toplantıda, ekmek ve parmak çörek fiyatlarında artışa gidildi.

Yozgat Fırıncılar Odası Başkanı Ahmet Öztürk, zamların zorunlu olduğunu belirterek, "Girdi maliyetlerimiz çok arttı. Un fiyatları, elektrik, su, doğalgaz, personel maliyetleri... Bunlarla başa çıkamaz hale gelmiştik. Zam talebimizi yaptık, oda yönetimimiz kabul etti ve zamları uygulamaya koyduk" dedi.

Zamlı tarife bugün sabahtan itibaren uygulamaya konuldu.

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