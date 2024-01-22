Yalova Belediyesi, çalışanlarına yüzde 88 zam yaptı.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza törenine katılan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, çalışanlar tarafından omuzlara alındı.

Davul zurna eşliğinde meşaleler yakan Başkan Tutuk ve belediye yöneticilerini konfetilerle karşılayan çalışanlar, daha sonra imza töreninin yapılacağı salona geçti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Tutuk, belediyeyi, işçinin maaşını ödemekte zorlanan bir dönemden mesai, ikramiye ve maaşları birlikte ödeyen bir belediye haline getirdiklerini söyledi.

Belediyenin son 4 yılda yaptığı başarılı projeleri, idarecisinden işçisine kadar tüm belediye personelinin emeğiyle yaptıklarını belirten Tutuk, "Hepimizin bu inanca ortak verdiğimiz alın teriyle birlikte oldu. Bu 4 yıl içerisinde maaşı bir gün sonra ödememek için gayret gösterdik ve hepsini birlikte ödemek istedik. Yüzde 80'in üzerinde oldu ama ben baktığımda 31 bin 700 lira olduğunu gördüm. Küsuratlar bize yakışmıyor. Ben diyorum ki en düşük maaş 32 bin lira olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah nice güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Yalova'yı, Türkiye'nin yaşanabilir en iyi ili yapmayı nasip etsin. Bunda da sizin emeğiniz olacak." diye konuştu.