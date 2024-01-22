İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan ile görüşeceği iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile görüşmesinin bulunmadığını duyurdu.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erkan en geç yarın buluşacak" haberlerinin doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Eski Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikayette bulunmuştu. Erol Erkan'ın çalışanlara baskı uyguladığının, bir çalışanı tokatladığını ve bunun görüntülerinin olduğunun iddia edildiği şikayetin ardından Erkan ailesinin TCMB Sosyal Tesisi ile İzmir kampını mevcut ve emekli çalışanlara kapatıp kendilerine özel olarak kullandığı da öne sürüldü.

Bu iddiaların ardından her an görevden alınabileceği ifade edilen Hafize Gaye Erkan yaptığı açıklamada ise tek tek cevap vermediği iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu savunup "şaşkınım" demişti.