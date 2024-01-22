Bloomberg: AKP İsveç'in NATO'ya katılımını bu hafta Meclis'e sunacak

Üst düzey bir hükümet yetkilisi Bloomberg'e verdiği demeçte, AKP'nin İsveç'in NATO'ya katılımını TBMM Genel Kurulu'na sunacağını söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda "NATO'ya İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" oy çokluğuyla kabul edilmişti. AKP, MHP ve CHP "Evet" oyu verirken İyi Parti ile Saadet Partisi "Hayır" oyu vermişti. DEM Parti ise oylamaya katılmamıştı.

Konunun hassasiyeti nedeniyle anonimlik koşuluyla konuşan yetkili, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO üyeliğini onaylamak için parlamentonun onayını isteyeceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda "NATO'ya İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" oy çokluğuyla kabul edilmişti. AKP, MHP ve CHP "Evet" oyu verirken İyi Parti ile Saadet Partisi "Hayır" oyu vermişti. DEM Parti ise oylamaya katılmamıştı.

16 Kasım'da TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan teklifin müzakereleri ertelenmişti.

Tasarı, Genel Kurula sevk edilmişti.