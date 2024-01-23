İddia: 30 büyükşehirde yaşayan memurlar için 'refah payı' geliyor

İstanbul’a taşınan BDDK personeline 45 bin lira ödenmesi teklifi geri çekildikten sonra AKP memura "refah payı" adı altında "büyükşehir tazminatı" verilmesini tartışıyor.

Aralık ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) Ankara’dan İstanbul’a taşınan 400 personeli için "hayat pahalılığı" tazminatı ödenmesi düşünülmüş ancak TBMM Genel Kurulu’nda iptal edilmişti. Memur-Sen ise 2023’te gerçekleşen toplu sözleşme sürecinde yüksek kiralardan dolayı büyükşehirlerde yaşayan memurlara "büyükşehir tazminatı" ödenmesini talep etmişti.

Kulis bilgilerine göre AKP, 30 büyükşehirde yaşayan kamu görevlilerine "refah payı" adı altında "büyükşehir tazminatı" verilmesini tartışıyor. Büyükşehirlerdeki yaşam koşullarının daha zor olduğu, bu nedenle kamu görevlisine ek tazminat verilmesi düşünülüyor.

Ek tazminatın 30 büyükşehirde görev yapanlar için uygulanması planlanıyor. Ancak bu tazminatın ne zaman hayata geçirileceği ve miktarı henüz netlik kazanmadı. AKP’nin 30 Ocak günü açıklayacağı yerel seçim beyannamesinde bu konuya da değinilmesi bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRALARIN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ

Sözcü gazetesinin haberine göre; Merkez Bankası’nın verilerine göre Kasım 2023’te, bir önceki yılın aynı ayına kiralar İstanbul’da yüzde 69.2, Ankara’da yüzde 96.3, İzmir’de ise yüzde 76.9 oranında arttı.

İstanbul’da 100 metrekare bir konutun ortalama fiyatı kasım itibarıyla 4.4 milyon lirayı aşarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, kasımda ortalama kiranın 17 bin 111 liraya ulaştığını belirtmişti.

İstanbul Planlama Ajansı’nın hesaplamasına göre de 4 kişilik bir ailenin İstanbul’da yaşama maliyeti aralık ayında 49 bin 159 liraya ulaştı.