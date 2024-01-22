TOKİ’den ayda 4000 TL'ye ev satışa çıkarıldı! Ev almak isteyenlere müjde

TOKİ ev almak isteyen vatandaşlara sevindiren duyuru! . Her ay 4000 TL ödeyerek ev sahibi olmak mümkün olacak

TOKİ’den ayda 4000 TL'ye ev satışa çıkarıldı! Ev almak isteyenlere müjde

TOKİ, Türkiye genelinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir fırsat sunuyor. Ayda 4000 TL ödeyerek ev sahibi olma imkanı sağlayan TOKİ, bu avantajlı kampanya ile ev almak isteyenlere müjde veriyor.

TOKİ'nin sunduğu bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Detaylara geçmeden önce, TOKİ'nin ev sahibi olmak isteyenlere sunduğu avantajları ve şartları inceleyelim.

Ev sahibi olmak isteyenler için sevindirici haber geldi. Ucuz taksitlerle kiradan daha avantajlı bir şekilde ev sahibi olma fırsatı sizleri bekliyor.

AYLIK 4 BİN TL TAKSİTLE EV SATIŞA ÇIKARILDI

TOKİ, birçok ilde uygun fiyatlı konut satışlarına devam ediyor. Yapılan son duyuruya göre, 2+1 planındaki toplam 76.9 metrekarelik evler satışa çıkacak.

TOKİ’den ayda 4000 TL'ye ev satışa çıkarıldı! Ev almak isteyenlere müjde - Resim : 1

Depreme karşı dayanıklı olmaları nedeniyle son dönemde vatandaşlar tarafından sıkça tercih edilen TOKİ evlerinin satışları devam ediyor. TOKİ uygun fiyatlı ev satışlarından faydalanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve başvuru yapılan ilde en az 1 senedir ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır. Şehit ailesi, eşi ve çocukları, vazife malulleri, terör ve harp mağdurlarının ise en az 3 sene ikamet etmiş olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, başvuru yapan kişinin, eşinin veya çocuklarının üstünde TOKİ konut tapusu bulunmamalı, başvuru yapan kişinin 25 yaşını doldurmuş olma şartı bulunmaktadır.

Satışlar 81 ilde gerçekleştirilecek olup, konuyla ilgili detaylı bilgilere TOKİ resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecektir.

Kaynak: gunboyugazetesi.com.tr, gercekgundem.com

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