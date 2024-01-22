Camdaki Kız final yapınca veda etmişti! Yeni dizisi ve tarihi duyuruldu

Feyyaz Şerifoğlu geri dönüyor. Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine can veren Feyyaz Şerifoğlu ekrana geri dönüyor.

Dizidoktoru.com sitesindeki habere göre; TRT 1’in merakla beklenen dizisi Bir Sevdadır’ın yayın tarihi belli oldu… Bir Sevdadır “Bir Aile İstiyorum” sloganıyla yola çıkan dizi, ilk bölümüyle 31 Ocak Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak.

Yeşil’in “Çocuklarım için her şeyi yaparım! Para değil, aile istiyorum!” dediği, izleyiciyi derinden etkileyen ikinci tanıtımda, ünlü futbolcu Yasin’in şehit olan kardeşi Ersin’in acısını hala yaşıyor olması izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Tanıtım yayınlandıktan sonra sosyal medyada büyük ilgi görürken, kısa sürede pek çok beğeni ve yorum aldı. Dizide; Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler’in başrollerinde bir araya geldiği dizide ayrıca; Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu ve Doğukan Polat gibi başarılı isimler rol alıyor.



Bir Sevdadır “Bir Aile İstiyorum” 31 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.