Camdaki Kız final yapınca veda etmişti! Yeni dizisi ve tarihi duyuruldu

Kanal D ekranlarında yayımlanan Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki Kız dizisi final yaptıktan sonra ekrana veda eden başarılı oyuncu yeni dizisiyle setlere dönüyor. TRT1 dizisinin yayın tarihi belli oldu

Camdaki Kız final yapınca veda etmişti! Yeni dizisi ve tarihi duyuruldu

Feyyaz Şerifoğlu geri dönüyor. Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine can veren Feyyaz Şerifoğlu ekrana geri dönüyor.

Dizidoktoru.com sitesindeki habere göre; TRT 1’in merakla beklenen dizisi Bir Sevdadır’ın yayın tarihi belli oldu… Bir Sevdadır “Bir Aile İstiyorum” sloganıyla yola çıkan dizi, ilk bölümüyle 31 Ocak Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak.

Camdaki Kız final yapınca veda etmişti! Yeni dizisi ve tarihi duyuruldu - Resim : 1

Yeşil’in “Çocuklarım için her şeyi yaparım! Para değil, aile istiyorum!” dediği, izleyiciyi derinden etkileyen ikinci tanıtımda, ünlü futbolcu Yasin’in şehit olan kardeşi Ersin’in acısını hala yaşıyor olması izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Tanıtım yayınlandıktan sonra sosyal medyada büyük ilgi görürken, kısa sürede pek çok beğeni ve yorum aldı. Dizide; Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler’in başrollerinde bir araya geldiği dizide ayrıca; Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu ve Doğukan Polat gibi başarılı isimler rol alıyor.


Bir Sevdadır “Bir Aile İstiyorum” 31 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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